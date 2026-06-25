Мужчину задержали у ж/д перегона «Псков-Череха» с наркотическим веществом массой более грамма

Псковская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя города Пскова, которого с помощью мессенджера купил наркотическое средство в размере 1,23 грамма и забрал в районе лесополосы перегона «Псков-Череха», где его и задержали сотрудники МВД России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

Житель города Пскова обвиняется по ч. 1 ст. 228 УК РФ (приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере). По версии дознания, в апреле 2026 года житель Пскова незаконно приобрел, заказав и заплатив посредством мессенджера за наркотическое средство массой 1,23 грамм с целью личного употребления, забрал на участке местности, расположенном в районе лесополосы перегона «Псков-Череха».

При переходе железнодорожных путей мужчина был задержан сотрудниками Псковского ЛО МВД России на транспорте с последующим изъятием наркотического средства. Уголовное дело прокуратура направила в Псковский районный суд Псковской области для рассмотрения по существу.