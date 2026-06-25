Первый кастинг нового сезона «Битвы талантов» пройдет в Пскове 28 июня

Первый кастинг девятого «Битвы талантов» пройдет в Пскове в воскресенье, 28 июня, в 16:00 в ТРК «Акваполис», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Афиша предоставлена организаторами мероприятия

Дата первого кастинга уже известна, но прием заявок на кастинг «Битвы талантов» в Пскове еще продолжается.

Первый отбор состоится в ТРК «Акваполис» в 16:00. Вход свободный.

«Приходите поддержать новые таланты и дарования Псковщины», — призывают организаторы.

Подать заявку на участие в отборе нового сезона «Битвы талантов» можно в официальной группе проекта. Отправить информацию о себе и своем таланте необходимо в личные сообщения группы.

Организаторы готовы увидеть любой талант — как танец, песню, так и музыкальное исполнение и даже акробатические пируэты. Количество мест ограничено.

Информацию можно уточнить по телефону: 8-911-350-19-14.

Финал реалити-шоу «Битва талантов» состоится в День Города, 24 июля.

Победитель восьмого сезона псковской «Битвы талантов» рассказал, почему нужно идти в проект.

Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером мероприятия.