Общество

На территории у монумента «Ледовое побоище» в Пскове посадили 14 новых деревьев

Уборку территории у монумента «Ледовое побоище» на горе Соколиха провели в рамках всероссийского субботника сотрудники администраций Псковского района и Писковичской волости, депутаты, активисты и волонтеры. Об этом сообщается в официальном инстаграм-аккаунте Псковского района.

Фото здесь и далее: официальный инстаграм-аккаунт Псковского района

Участники мероприятия убрали мусор, прошлогодние листья, дикорастущий кустарник, больные и сухие деревья на подъеме к памятнику, а также на его северном склоне.

Кроме того, в в ходе акции восстановили утраченные посадки на юбилейной аллее берез и рябин. 14 новых деревьев, предоставленных компанией «Зеленый остров», заняли свое место в почетном ряду 80-ти зеленых насаждений, высаженных в честь 80-летия со Дня образования Псковского района в 2007 году.