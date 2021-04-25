Общество

Подготовлена концепция нового парка у монумента «Ледовое побоище» под Псковом

Подготовлена концепция нового парка у монумента «Ледовое побоище» в Псковском районе. Работа рассчитана на 3 года, а предполагаемый объем средств составит более 1 млрд рублей, сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он рассказал, что в рамках рабочего визита в регионе министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина и первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака состоялась поездка в Псковский район. Гости посетили два объекта. Они положительно оценили идею благоустройства Соколихи и пообещали поддержать проект в Борисовичах.



«Монумент, посвященный победе в Ледовом побоище, – одно из любимых общественных пространств в Псковской области. Здесь часто проходят культурные и научно-просветительские мероприятия, а в хорошую погоду люди приходят сюда погулять целыми семьями. Вопрос приведения в порядок этой территории напрашивался давно. В этом году выделили 11,8 млн рублей на первоочередные мероприятия, а в дальнейшем планируем масштабную реконструкцию», - сказал губернатор.



Что касается Борисовичей, то там, по его словам, проведена большая работа — выделены и оформлены 1,1 тыс. участков для многодетных семей. «Люди уже получают участки и хотят строиться, но их останавливает отсутствие инженерной и транспортной инфраструктуры. Необходимо порядка 500 млн рублей на строительство сетей водоснабжения и водоотведения, а также подъезда от федеральной трассы», - пояснил Михаил Ведерников.