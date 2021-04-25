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Общество

Самый популярный в Псковской области картофель раздают жителям региона

26.04.2021 17:23|ПсковКомментариев: 1

Акция по раздаче семенного картофеля, запущенная благотворительным фондом «Земляки» совместно с партией «Единая Россия» и предпринимателями региона, продолжается в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе благотворительного фонда «Земляки».

Старт акции в Опочке в середине апреля дал депутат Госдумы, основатель фонда «Земляки», секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Он вместе с главой района Юрием Ильиным привез семенной картофель пенсионерке Ларисе Федуловой.

На днях семенной картофель получили жители Великих Лук, Дновского и Новосокольнического районов. В первую очередь, помощь получают малообеспеченные семьи, ветераны и пенсионеры.

В развозке семенного картофеля помогают депутаты, общественники и волонтеры. «Для малообеспеченных семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, эта поддержка очень важна. Семенной картофель всегда нужен,  и я надеюсь, что эта акция станет хорошим подспорьем для многодетных и малообеспеченных семей», – сказала депутат Псковского областного Собрания Елена Даньшова.

«В том году был неурожай, поэтому в этом году очень многие малообеспеченные семьи нуждаются в картофеле», – отметила жительница поселка Дачное Дновского района Галина Иванова. Она на этих выходных получила посадочный материал.

Депутат собрания депутатов Выскодской волости Дновского района Александр Калинин выразил надежду, что эта акция станет ежегодной, и будет возможность помогать малоимущим семьям и пожилым людям.

В рамках благотворительной акции жители региона получают семенной картофель «Скарб». Об особенностях этого сорта рассказала проректор ВГСХА по научной работе и международным связям, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Юлия Федорова. «Скарб» в числе других сортов картофеля изучают в лаборатории микроклонального размножения растений на базе сельскохозяйственной академии.

«Один из наиболее популярных, вернее – третий по популярности в нашей стране сорт картофеля – это "Скарб". Это сорт белорусской селекции, среднеспелый, культивируется на дерново-подзолистых почвах, отзывчив на удобрения. Дает урожайность до 500 центнеров с гектара. "Скарб" пользуется особой любовью псковичей и на территории нашего региона занимает первое место. Наше население очень любит картофель с желтой мякотью и считает его наиболее вкусным», – отметила Юлия Федорова.

Кроме того, она поделилась результатами исследования семенного картофеля в лаборатории микроклонального размножения растений. «Картофель семенной фракции, не пораженный вредителями. Визуально не прослеживается никаких заболеваний. В целом соответствует пониманию стандартного посадочного материала», – заключила Юлия Федорова.

Теги: #картофель #Земляки #благотворительность
Источник: Псковская Лента Новостей
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