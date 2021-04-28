Общество

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Александром Коноваловым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – заместитель главы администрации города Пскова Александр Коновалов.

С 1 по 10 мая включительно в школах объявлены каникулы. С одной стороны, после оглашения решения президента страны решение понятное, но май всегда был очень ответственным месяцем, закрывающим учебный год. Успеют ли педагоги провести все необходимые итоговые и аттестационные мероприятия? И не расслабит ли эта декада детей? Как в Пскове будут проходить последние звонки и выпускные вечера?

Помимо ответов на эти вопросы ведущая Любовь Кузнецова узнает у Александра Коновалова, как будет отмечаться День Победы в Пскове, каково положение дел со вводом стадиона «Машиностроитель» после реконструкции и что делается на стадионе «Электрон».

Радиослушатели могут принять участие в обсуждении, позвонив по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена