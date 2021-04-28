Педагоги Пскова стали более ответственно относиться к вакцинации - Александр Коновалов

Педагоги Пскова стали более ответственно относиться к вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель главы администрации города Пскова, президент федерации футбола Псковской области Александр Коновалов.
Также он напомнил, что в администрации Пскова массово привились от коронавируса. «Несколько месяцев назад мы посмотрели, сколько из 341 сотрудника администрации обладает иммунитетом к коронавирусу, и оказалось, что у 40% были антитела. То есть многие сотрудники администрации даже не знали о том, что болели. 8-10 человек на тот момент оказались в стадии болезни, даже не подозревая, что с ними что-то не так. 60% сотрудников антител не имели», - рассказал гость студии. В связи с такой статистикой отношение чиновников к вакцинации от коронавируса поменялось, и следующим шагом стала массовая вакцинация с выездом медиков в администрацию.