Общество

Педагоги Пскова стали более ответственно относиться к вакцинации - Александр Коновалов

Педагоги Пскова стали более ответственно относиться к вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель главы администрации города Пскова, президент федерации футбола Псковской области Александр Коновалов.

«Сначала у многих педагогов были опасения, прививаться или нет. Вопрос банальный: вакцина не изучена, эффект непонятен плюс страх — это совершенно нормальная реакция. Спустя пару месяцев можно сказать, что возрастной состав педагогов прививку сделал, а, в целом, педработники стали более ответственно относиться к истории с вакцинацией. В этом плане коронавирус четко расставляет акценты: к сожалению, негативных примеров, когда коллеги болели в тяжелой форме, предостаточно», - рассказал замглавы администрации Пскова.

Также он напомнил, что в администрации Пскова массово привились от коронавируса. «Несколько месяцев назад мы посмотрели, сколько из 341 сотрудника администрации обладает иммунитетом к коронавирусу, и оказалось, что у 40% были антитела. То есть многие сотрудники администрации даже не знали о том, что болели. 8-10 человек на тот момент оказались в стадии болезни, даже не подозревая, что с ними что-то не так. 60% сотрудников антител не имели», - рассказал гость студии. В связи с такой статистикой отношение чиновников к вакцинации от коронавируса поменялось, и следующим шагом стала массовая вакцинация с выездом медиков в администрацию.