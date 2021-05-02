Общество

Еще 2 человека умерли от коронавируса в Псковской области

Еще 2 человека умерли от коронавируса в Псковской области. Об этом сообщается на официальном портале стопкоронавирус.рф.

Общее число жертв коронавируса в регионе по состоянию на 3 мая - 348 человек.