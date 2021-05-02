Общество

До жителей Опухликов довели новые требования Правил противопожарного режима

3 мая сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области проведен профилактический рейд в деревне Опухлики Невельского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе профилактического рейда до граждан доведены новые требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации в части порядка приготовления пищи с использованием открытого огня, необходимости уборки территории домовладений от прошлогодней сухой травы и горючего мусора, а также о недопустимости выжигания сухой травянистой растительности. Среди населения распространены листовки и памятки на противопожарную тематику и о мерах административной ответственности.

До жителей довели обстановку с пожарами на территории Невельского района и Псковской области, а также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и порядок действий в случае возникновения пожаров.

При проведении профилактических мероприятий, в целях защиты жизни и здоровья личного состава и граждан соблюдались санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические правила по нераспространению коронавирусной инфекции.