Очередная пресс-конференция пройдет в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио ПЛН FM сегодня, 17 ноября. Ключевая тема разговора – «Особенности кампании по уплате имущественных налогов физических лиц и НДФЛ в 2026 году».

Менее двух недель осталось до окончания установленного законодательством срока уплаты налогов – 1 декабря. Сколько налогоплательщиков получили уведомления в этом году? Чем кампания этого года отличается от предыдущих? В каких случаях налоговые уведомления не направляются налогоплательщику? Как можно узнать ответы на вопросы, возникающие при оплате налоговых уведомлений?

На эти и другие вопросы сегодня ответят: