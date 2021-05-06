Михаил Ведерников: Радио остается важным источником информации

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех, кто связан с радио, с профессиональным праздником. Соответствующая запись появилась в инстаграм-аккаунте политика в пятницу, 7 мая. Глава региона отметил, что «несмотря на стремительное развитие новых видов медиа, традиционное радио по-прежнему уверенно занимает свою нишу, остаётся важным источником информации и неизменным атрибутом автомобильных поездок».
Вместе с тем, по словам Михаила Ведерникова, в последние годы привычные эфиры всё больше уходят в сферу мобильных технологий – многие станции перешли только на вещание в приложениях, широкую популярность приобрёл формат подкастов и онлайн-лекций.
«В Псковской области зарегистрированы 23 СМИ сферы радиовещания, а всего в отрасли информации и связи у нас трудится около 3,7 тыс. высококлассных специалистов.
Спасибо за вашу преданность профессии, добросовестное и творческое отношение к работе!
Счастья, добра, мира и благополучия вам и вашим близким!
С праздником!» - заключил губернатор.