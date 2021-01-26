Общество

Михаил Ведерников об итогах года, ситуации в здравоохранении и обратной связи с населением

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников стал гостем нового выпуска программы «Дом Советов», который вышел в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 26 января. В рамках разговора обсуждался широкий круг тем, касающихся жизни псковского региона, в том числе итоги 2020 года в общественно-политической и социально-экономической сферах, главные достижения и неудачи в работе региональных властей. Кроме того, Михаил Ведерников прокомментировал текущую ситуацию по коронавирусу, темпы реализации нацпроектов в Псковской области, основные задачи на 2021 год.





Максим Костиков: Мы должны были встретиться накануне нового года, но коварный коронавирус внес коррективы в наши планы. Не только простые граждане, но и губернатор пострадал от этого заболевания. Михаил Юрьевич, поздравляю вас, что вы перенесли этот недуг достаточно легко, снова приступили к работе.

Давайте подведем итоги. Как вы в целом оцениваете 2020 год, общественно-политические и социально-экономические итоги? Каковы главные достижения и неудачи в работе региональных властей в этом году?

Михаил Ведерников: Не хотелось бы начинать со слов известной песни Семена Слепакова про тяжелый год, тем не менее год был действительно сложным, наполненным множеством вызовов, год непредсказуемый. По отдельным направлениям приходилось принимать решение впервые, не имея опыта и не имея возможности посмотреть на опыт других регионов. Тем не менее, считаю, мы справились с вызовами, и хочу искренне поблагодарить жителей области, потому что без них мы не прошли бы это тяжелый период без серьезных потерь. Благодарю вас за терпение, доверие и, конечно же, за соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора.

Максим Костиков: Михаил Юрьевич, известно, что первый серьезный бой любого полководца является для него серьезным экзаменом. Вы сами как руководитель как считаете, администрации области под вашим руководством удалось удержать ситуацию? Насколько безболезненно, на ваш взгляд, мы прошли этот экзамен?

Михаил Ведерников: Меня мои учителя учили не ставить себе оценок, поэтому про себя говорить будет некорректно. В целом, если говорить о работе администрации, думаю, мы достойно прошли этот период. Не без ошибок, не без сложностей, но в целом статистика последних дней говорит о том, что принятые решения были верными. Мы старались делать это не сиюминутно. Мы очень внимательно и активно продолжаем работать с экспертами и в какой-то мере сами ими стали. Мы внимательно смотрим на опыт других регионов, находимся в постоянном взаимодействии с медперсоналом.

Самое главное — мы абсолютно открыты перед жителями области. Много было разговоров про статистику, про смертность. Я изначально выбрал формат открытости. Это наша общая беда, и только честно работая друг с другом, честно общаясь с жителями области, глубоко и профессионально погрузившись в проблематику, на доверии можно справиться с проблемами, которые возникли в прошлом году. Считаю, в целом нам это удалось. Да, есть проблемы, мы их не скрываем и над ними работаем.

Максим Костиков: По вашему мнению, достаточно ли было принято мер господдержки населения и экономики в условиях действия ограничительных мер? Мы привыкли к тому, что у нас социальное государство, и оно должно помочь. Многие социологи говорят, что есть иждивенческие настроения, и люди хотят, чтобы власть о них заботилась, им помогала. Насколько, на ваш взгляд, этих мер было достаточно — и федеральных, и региональных?

Михаил Ведерников: Конечно, всегда хочется больше. Общаясь с представителями бизнеса, мы видим определенные сферы, где неплохо было бы оказать дополнительную поддержку. Мы видим, что есть определенные категории граждан, которым можно было бы оказать поддержку, но мы исходили из двух составляющих. Первая - возможности областного бюджета. Он у нас, как и все предыдущие годы, социально ориентированный, но важно не перегружать его социальными обязательствами, потому что все-таки главное - это обеспечить устойчивое развитие экономики региона, а это, в свою очередь, даст возможность выполнять социальные обязательства.

В целом, я считаю, что комплекс мер был принят на предельных возможностях бюджета Псковской области. Более того, чтобы реализовать отдельные меры поддержки, нам пришлось отказаться от некоторых планов по развитию региона и перенести их на 2022 и 2023 годы. Но самое главное для нас было на тот момент сохранить здоровье, безопасность людей и сделать так, чтобы этот период люди и семьи, нуждающиеся в помощи, прошли с минимальными потерями.

В этой связи хочу волонтерам большое спасибо сказать и в принципе всем людям, кто откликнулся на призыв о помощи. Ведь любая сложная ситуация все обостряет. Кто-то зарывается в песок. Начинаем говорить о том, что бизнес страдает, никто ничего не зарабатывает, но мы смотрим и видим, что не всегда это так. Но есть примеры. Не буду называть компанию по понятным причинам, где производятся лосьоны и продукция за волосами и бородами мужчин, там мне сказали: «Михаил Юрьевич, мы в ближайшие полгода работать уже не будем, но у нас осталось много спирта. Мы изготовим антисептики, скажите, куда их передать, мы отдадим их просто так». И, конечно, таким людям помощь и поддержку хочется оказывать в первую очередь. А волонтеры только в рамках акции «Мы вместе» оказали помощь и поддержку более чем 22 тысячам человек.

Максим Костиков: Вы заговорили о бюджете, и не могу не спросить о госдолге. Эту проблему вы называли одной из главных в регионе еще с момента своего назначения исполняющим обязанности губернатора. В прошлом году сократить его не получилось из-за коронавируса. Однако какой вы видите дальнейший выход из ситуации?

Михаил Ведерников: Дело в меньшей степени связано с коронавирусом. Он, конечно, скорректировал динамику снижения госдолга. В 2017 году он составлял 101,7%, на начало 2020 — 90%, а сейчас - 91,8 или 91,9%. Буквально 2-3% от планового снижения. А если говорить о прорыве, здесь важно менять политику межбюджетных отношений. Я докладывал об этом президенту РФ, в ближайшее время планирую поговорить об этом с председателем правительства. Мы регулярно обсуждаем этот вопрос с Минфином. Есть понимание проблематики со стороны администрации президента. Но это должно быть не точечное решение в отношении Псковской области, а системное решение с точки зрения корректирования политики межбюджетных отношений.

В качестве примера хочу привести позицию по замещению коммерческих кредитов бюджетными. Это дополнительная опция, которой могут пользоваться регионы в Минфине, подписав соглашение. Два года назад мы не подписываем это соглашение. Не потому, что нам не нужна эта опция. Очень нужна. Но представьте, что ко всем цифрам, которые нам дал 2020 год вместе с нагрузкой по расходам из-за коронавируса, нам пришлось бы найти еще 4,5 млрд рублей. Это абсолютно нереально.

Поэтому надо эти вещи корректировать, думать над изменением методики, и тогда это будет дополнительным импульсом для развития региона. И, мне кажется, должна быть политика скорректирована в пользу того, что, если регион старается, если у него получается, значит, и со стороны федеральной власти должны быть какие-то дополнительные действия.

Максим Костиков: Но ведь Псковская область не одна такая. Есть и другие регионы с низкой бюджетной обеспеченностью. Между вами нет кооперации по лоббированию интересов таких регионов? Помню, лет 10 назад к нам приезжал тогда еще премьер-министр Медведев, говорил об этом. В прошлом году вы поднимали эту тему на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, но как-то не видно особых перемен. Почему Минфин не подходит к субъектам РФ дифференцированно?

Михаил Ведерников: Это не так просто. У нас большая страна, и неправильно давать отдельные опции для отдельных регионов. Если только в исключительных случаях. Потому что ими начнут пользоваться, и нагрузка на федеральный бюджет может быть избыточной. С точки зрения кооперации, это список из 10 регионов, и индивидуальные программы социально-экономического развития, и бюджет. Напомню, что мы только по этой программе рассчитываем получить до 2024 года не менее 5 млрд рублей. Это как раз результат совместной работы глав с администрацией президента, с правительством. Не раз говорил, что уникальная в этом смысле площадка, которую видоизменил Сергей Кириенко (первый заместитель руководителя администрации президента — ред.) — это Госсовет. По большому счету, эта стратегическая сессия с министрами, членами правительства, руководителями субъектов дает свои результаты. Поэтому эта работа ведется. Надо просто посмотреть на бюджет. Понятно, что у нас было дополнительное финансирование на противокоронавирусные мероприятия, но в прошлом году бюджет Псковской области ушел за 50 миллиардов. Такого не было.

Радиослушатель: Здравствуйте, меня зовут Иван. У меня вопрос по актуальной повестке. Как вы думаете, почему в Пскове более 1000 человек вышли на митинг в поддержку Алексея Навального?

Михаил Ведерников: По поводу 1000 человек – я бы вам рекомендовал посмотреть видео, которое есть в открытом доступе. Я сам из нескольких источников получал информацию. Было 250-300 человек, 1000 не было. Есть люди, которые действительно разделяют политические взгляды Алексея Навального, некоторых других политических движений, но, к сожалению, было большое количество несовершеннолетних, которые пришли просто посмотреть. Поэтому людей было не так много.

Я уже говорил об этом и еще раз хочу сказать: каждый гражданин России имеет право выражать свою позицию и отношение к власти. Я спокойно к этому отношусь. Но не нужно нарушать решения оперативного штаба. У нас только начала нормализовываться статистика по коронавирусу. Это колоссальный труд большого числа людей, адский труд врачей. Перечеркивать это такими вещами не нужно. Мы не даем возможности спортсменам собираться, соревнования проводить. Не даем возможности филармонии и театру в полном объеме продавать билеты. Надо немножко потерпеть. Сергей Семенович (Собянин, мэр Москвы — ред.) уже объявил о некоторых послаблениях. Мы посмотрим, если статистика на начало следующего месяца будет ровной и у нас будет аккуратный оптимизм, мы многие вещи ослабим и публичные мероприятия вернем.

Второе. Мы же видели, что происходило в соцсетях, как в этот процесс пытались втянуть школьников. Это правда и это категорически недопустимо.

Радиослушатель: Здравствуйте, Михаил Юрьевич, слышал, что из-за жалоб местных жителей, собачников и спортсменов было отменено решение о строительстве школы на улице Юбилейной. Знаю, что уже потрачены деньги на проект. Собственно, вопрос: почему принято такое решение и где тогда построят новую школу?

Максим Костиков: Расширю вопрос. Глава администрации Пскова Александр Братчиков накануне нового года говорил, что будет две школы — в Борисовичах и на Юбилейной. Что-то поменялось?

Михаил Ведерников: В Борисовичах строительство по плану. Что касается Юбилейной, я сам выехал на место и посмотрел. У меня, честно говоря, есть большие сомнения, не перегрузим ли мы существующую инфраструктуру — и дорожную, и коммуникации. Ну и мне не очень нравится идея строить школу на месте стадиона, пусть и находящемся не в самом хорошем состоянии. Это единственное место, где люди могут погулять, побегать, сделать зарядку. В этой части нужно посмотреть. Попросил главного архитектора Псковской области поработать с экспертами. Если никаких исков нет, у меня возражений не будет. Если увидим, что точка будет перегружена, тогда будем искать другое место для строительства школы.

Радиослушатель: Здравствуйте, меня зовут Сукманова Любовь Николаевна, пенсионер, ветеран труда. Хочу сказать Михаилу Юрьевичу огромное спасибо, что помогает простым людям. А вопрос у меня по газификации сельской местности. С 2019 году занимаюсь вопросом газификации своего дома в деревне Елизарово, и, может, вмешательство губернатора сдвинет дело с мертвой точки.

Максим Костиков: Спасибо. Михаил Юрьевич, как обстоят дела с газификацией?

Михаил Ведерников: Спасибо большое за такую оценку работы. Что касается газификации, мы очень серьезно скорректировали планы газификации в Псковской области, в течение двух лет мы скорректировали график погашения долгов и за все время серьезно ни разу его не нарушили. Это дает нам возможность построить в этом году десяток школьных стадионов в рамках программы «Газпром детям». Это тоже для нас достаточно значимый проект. Что касается деревни Елизарово, я посмотрю, какая там степень готовности по высокой линии газа, когда это в планах, и обязательно доведем до вас эту информацию. Постараемся провести газификацию как можно быстрее.

Максим Костиков: А вот по поводу подписанного вами соглашения с Газпромом. Можно сказать, что к какому-то определенному году мы реализуем программу газификации близко к ста процентам?

Михаил Ведерников: По поручению президента России газификация в стране должна составлять 100% к 2030 году. Что касается Псковской области, там есть несколько направлений. Есть то, что мы уже приняли и в любом случае будем делать, но мы попросили, чтобы нас включили в число четырех пилотных регионов. Здесь и Газпром можно понять: в предыдущие годы они провели достаточно большую работу, рассчитывая, что регион со своей стороны внутри населенных пунктов газ доведет до жилых домов. Но из-за дефицита бюджета мы постоянно не выполняли эти обязательства. Накопилась достаточно большая сумма — порядка 700 млн рублей. Поэтому, если нас включат в пилотный проект либо будет поручение Газпрома, либо какие-то средства выделят из резервного фонда президента, мы, конечно, быстрее пойдем. В целом, по этой программе мы, думаю, сможем повысить уровень газификации Псковской области на 15-20%. И это только до 2025 года.

Радиослушатель: Здравствуйте, меня зовут Сергей Николаевич. Хочу задать вопрос по электроснабжению. У меня дом в деревне Кривск Печорского района. До нового года у нас трое суток не было света, после нового года — двое суток. По радио постоянно слышу, что света не было всего лишь шесть часов — с 8 утра до 14.00. Поэтому попросил бы, во-первых, электриков приструнить, а, во-вторых, как-то пораньше все-таки ликвидировать последствия аварии. Хотя не такая там была тяжелая ситуация.

Михаил Ведерников: В этой части мы просто должны добиваться от энергетиков оперативного реагирования на обращения. Я говорил об этом, но повторюсь: надо понимать, что за неделю - за несколько дней до нового года и в течение нескольких дней после - Псковская область попала под три циклона. Был ураган, ледяной дождь, налипание снега. По некоторым населенным пунктам наложилось одно на другое. Не слышал, чтобы говорили, что света не было всего несколько часов. К сожалению, в некоторых населенных пунктах света не было 6 суток. Это правда, и мы разбирались, заканчивали в полпятого утра. Так у нас новогодние праздники с энергетиками и прошли.

Что касается их работы, было достаточно много жалоб на то, что, когда люди звонили в диспетчерскую службу, им либо грубили, либо не брали трубку, либо не могли дать информацию, когда энергоснабжение будет восстановлено. Все обращения мы собрали, комитет по региональному контролю и надзору этим занимается. Параллельно я попросил электросетевую компанию, чтобы она тоже со своей стороны разобралась и сделала выводы. Руководство пообещало мне, что, в том числе, и оргвыводы будут сделаны. Я также попросил скорректировать работу их колл-центра. Он находится в другом регионе на аутсорсинге. Но там должны сидеть проинструктированные люди и хотя бы понимать, где у нас находится Гдовский район, где Ляды, а где Кривск.

Что касается работы, энергетиков работало достаточно много, потому что отключений тоже было много. В пике работало 700 человек и более 200 единиц техники, и с руководителем электросетевой компании мы договорились, что, пока все отключения не будут устранены, по крайней мере, на высоковольтных линиях, ни один человек не уедет. Но для того, чтобы системно решить проблемы, надо полностью менять инфраструктуру, менять эти обычные стальные провода на более современные, которые, в случае падения ветки, на специальных роликах опускаются ниже. Они внутри изолированы, никакого короткого замыкания не происходит и электричество не пропадает. Это сложная, системная работа. Ее у электросетевой компании не было в планах на текущий год, но мы договорились, что они скорректируют планы, найдут внутренние резервы. Договорились, что до конца января они представят свою программу. Мы посмотрим, как в ее реализации сможет поучаствовать регион. Средствами энергетиков и региона эти работы будут вестись уже в этом году, но будем просить еще дополнительной поддержки правительства, потому что суммы большие. В целом, необходима сумма более 7,5 млрд рублей, чтобы привести все в порядок.

Максим Костиков: Будет программа модернизации?

Михаил Ведерников: Да, программа модернизации. Но это их задача, мы тоже по этому поводу долго спорили. Они говорили, что надо менять тариф, но я категорически против. Мы не будем пересматривать тариф, но надо находить дополнительные возможности, потому что протяженность электросетей в Псковской области одна из самых больших на Северо-Западе. А что касается вопросов исполнения или неисполнения энергетиками своих обязанностей - этим занимается и прокуратура. Вопрос также на контроле у полпреда президента в СЗФО.

Максим Костиков: Давайте вернемся к итогам года. Довольны ли вы темпами реализации нацпроектов в Псковской области и работой своих подчиненных при их реализации? Видел, что к отдельным чиновникам у вас были критические замечания. Что нам эти нацпроекты реально дают? Многим кажется, что это просто какая-то чиновничья отработка. Почему вы так «трясете» чиновников — просто потому, что надо отчитаться наверху или это приносит реальный результат?

Михаил Ведерников: Во-первых, мы не для отчетов работаем. Отчеты - это отражение той реальной работы и тех позитивных изменений, которые каждый житель Псковской области видит и чувствует. Во-первых, надо сказать о дорогах. Беспрецедентное количество дорог и дворов приведено в порядок. Мы на этом не останавливаемся и рассчитываем, что бюджет на ремонт дорог в Псковской области будет увеличен на 20-25% в 2021 году.

Более того, делая работу над ошибками по прошлым годам, мы уже проводим конкурсы и контрактацию на текущий год. То есть мы не ждем марта, апреля. Это дает возможность подрядчикам закупить по приемлемым ценам все материалы, приобрести технику или взять ее в лизинг, провести подготовку и, как только позволят погодные условия, провести все работы и сдать объект. К концу года у нас всегда образуется какая-то экономия, и мы имеем возможность сделать большее количество объектов. Это новые сады, школы, те же «Точки роста», современные классы, в том числе в сельских школах, кванториумы. То есть достаточно широкий круг задач решается благодаря нацпроектам. И там серьезный объем финансирования, поэтому, конечно же, мы не ради отчетов работаем, а для того, чтобы все средства были выделены на цели, прописанные в нацпроектах, чтобы объекты были сделаны в срок и качественно.

Но вернемся к началу нашей беседы. Год был сложный. Я, конечно, не разрешаю коллегам прикрываться темой коронавируса, говорю им: «Если вы считаете, что коронавирус как-то повлиял на вашу работу, вы придите ко мне отдельно, расскажите и убедите. Тогда, возможно, мы показатели скорректируем. Очевидно, он повлиял только на стройку. Связано это с тем, что часть оборудования заказывается либо в других регионах, либо за границей, и там производство останавливалось, поэтому они не могли в срок поставить нам стройматериалы, поэтому шла задержка по строительству объектов. Есть проблемы, когда на стройки привлекали специалистов из других государств, в частности, из Белоруссии, и их было нельзя привезти из-за границы. Это ограничение до сих пор существует, а внутренних ресурсов в регионе не хватает. Тем не менее мы взяли планку в 95,23%. Я не очень доволен результатом, нас сильно оттянуло вниз образование. Как раз речь идет о задержке строительства школ, ряда детских садов. Всего этого можно было бы избежать. Поэтому из 4 с лишним процентов неосвоения средств и невыполнения показателей более 3% - это как раз по линии нацпроекта «Образование». Если б образование нас не подвело, мы бы вышли на 98% и были бы однозначно в лидерах по стране. Но 95,2% я все равно оцениваю на твердую «четверку». Именно такую оценку правительство нам и поставило.

Радиослушатель: Добрый день, меня зовут Наталья Николаева. У меня вопрос по ситуации в здравоохранении. Все мы знаем, что ситуация сложная, но интересно, почему выговоры получают только работники учреждений здравоохранения, а председатель комитета по здравоохранению не получает? Хотелось бы услышать ваш ответ, Михаил Юрьевич.

Михаил Ведерников: Председатель комитета по здравоохранению периодически имеет со мной неприятные, жесткие разговоры и выговоры тоже получает. Но хочу сказать, что система здравоохранения в регионе - одна из самых проблемных в стране. Можно к Марине Валерьевне по-разному относиться, но я ей очень благодарен за то, что она взвалила на себя эту ношу. Она приехала сюда из Москвы, с хорошей позиции, с хорошей зарплаты. И она не просто работает, а живет этой работой. Мы общаемся с ней и в час ночи, и в два, и в три, если есть необходимость. Она всегда на связи. Хозяйство досталось тяжелое, и та работа, которая проведена по анализу ситуации в здравоохранении, по изменению ситуации, не даст быстрых результатов. Очень много обращений, понятно, что здравоохранение - тема номер 1. Жалоб очень много, разбираемся в ручном режиме.

Слушатель задала вопрос, почему только сотрудники здравоохранения получают выговор. Но почему мы в одно медучреждение прислали 100 тысяч масок, а они до сотрудников не дошли? Как поступать с этим руководителем? Почему в одно из медучреждений до Нового года мы прислали лекарственные препараты, в том числе для лечения коронавируса, а в середине праздников полки оказались пустыми, и людям там шепотом где-то предлагали приобрести лекарства за собственные средства?

Максим Костиков: То есть такие факты были?

Михаил Ведерников: Такие факты есть, мы разбираемся, где-то сами жесткие решения принимаем, где-то я прокуратуру прошу отреагировать на эти вещи. И это не единичные случаи, а системные проблемы, и их точечно не решить. Надо перестраивать систему. Не хочу обидеть наших медиков, но надо серьезно корректировать культуру общения друг с другом, с пациентами. Где-то и пациентам надо объяснять, как правильно разговаривать с врачами. Что-то мы быстро исправим, а что-то ляжет в долгосрочную программу.

Максим Костиков: То есть коронакризис показал истинное лицо системы здравоохранения и вскрыл многие проблемы, на которые закрывались глаза, правильно я понимаю?

Михаил Ведерников: Да, но в то же время есть и плюсы. У нас появилась очень современная инфекционная служба. На этой неделе открываем детское инфекционное отделение. Они снимают нагрузку с других учреждений. Коронавирус когда-то пройдет, но там все равно будет, чем заниматься. В данных учреждениях можно на высочайшем уровне проводить диагностику, что немаловажно для региона.

Максим Костиков: Многие отмечают, что и вы, и ваши предшественники, и власть в целом, много инвестировали в здравоохранение: строились больницы, онкоцентр, перинатальный центр, сосудистый центр, приобреталось оборудование. Но кризис, когда фельдшера шесть дней не могут вызвать, показал, что дело не только в деньгах, оборудовании и в отсутствии кадров, а в организации системы управления в принципе. Во многом она хромает даже на уровне поликлинического звена. Как эту проблему разрешить? Пытались вести электронную запись, но она не работает. Пытались ввести нормальный электронный документооборот — до сих пор все на каких-то квиточках выписывают.

Михаил Ведерников: Хотите честно? Исходя из общения со своими коллегами и знакомыми из других регионов, могу сказать, что не только в Псковской области не сразу приходит врач, и скорая тоже не сразу приезжает. Это общее «тонкое» место, а у нас в условиях дефицита и возросшей нагрузки - тем более. 600 вызовов скорая отрабатывает нормально, но сейчас у них 1800 вызовов. Людей больше не стало, но парк машин скорой помощи мы значительно обновили. На сотрудников скорой какая колоссальная нагрузка, вы посмотрите.

Максим Костиков: Система захлебнулась.

Михаил Ведерников: Она не захлебнулась. Вы правильно подняли вопрос маршрутизации пациентов. Люди же тоже напуганы, переживают. Кто-то вдруг не почувствовал, как муж курит на кухне (может, потому что он и не курил), побежал звонить в скорую: «пропало обоняние, приедьте, посмотрите». Таких тоже много. Поэтому мы и создали колл-центр, где звонки обрабатывались, и людям говорили: вам - в поликлинику, а вам действительно нужна скорая.

Радиослушатель: Здравствуйте. Михаил Юрьевич, большое уважение к вам за умное решение многих вопросов. Чувствуется, что у вас совершенно другой подход к нашей области. Скажите, пожалуйста, в силу своей должности, своего понимания вы будете как-то влиять на выборы в областное Собрание и в Госдуму? Вы хороший, умный, приятный человек. Может, вы сможете повлиять на то, чтобы люди могли выбирать того, кого им надо?

Максим Костиков: Как будете участвовать в этой избирательной кампании?

Михаил Ведерников: У нас последние несколько кампаний не влекли за собой серьезных нарушений. Это говорит о том, что выборы проходят честно, легитимно, и у жителей региона есть возможность реализовать свое избирательное право. Что касается кандидатов в областное Собрание и в Госдуму, этим правом избиратели также могут воспользоваться. Если мне доверят и такое предложение поступит, я готов возглавить список «Единой России» на выборах в Псковское областное Собрание. Мы очень активно и плодотворно, честно работали и продолжаем работать с действующим составом областного Собрания, за что хочу сказать им искренние слова благодарности, и, по сути, мы работаем как единая команда. В новом созыве регионального парламента будет уже не 44, а 26 депутатов, поэтому и ответственность будет больше, и я готов эту нагрузку с ними разделить.

Максим Костиков: Как вы строите отношения с партией власти, понятно. Если будут предложения, вы пойдете во главе списка в областное Собрание (спасибо, что ответили на один из моих вопросов). Хотелось бы узнать, как вы будете строить взаимоотношения с представителями системной оппозиции, которая есть в областном Собрании, и с многочисленными политическими движениями, малыми партиями, представляющими несистемную оппозицию.

Михаил Ведерников: У нас достаточно конструктивные отношения с системной оппозицией в регионе. Кстати, хочу тоже сказать им слова благодарности за то, что по многим принципиальным вопросам, важным для региона, мы находим взаимопонимание. Что касается несистемной оппозиции... Готов к открытому диалогу с кем угодно, если они не стоят на позициях, которые прямо противоречат безопасности, стабильности, развитию, интересам Псковской области.

Максим Костиков: Кто для вас представители оппозиции - партнеры, противники? Создаете ли вы для них режим выжженной земли, как они сами любят говорить?

Михаил Ведерников: Если необходимость работать, как раб на галерах, 24/7 - это режим выжженной земли, тогда, наверное, да. Но нужно понимать: избраться на должность сложно, но можно, а вот, чтобы потом работать, одного желания недостаточно. Нужны определенные компетенции, опыт, понимание. Если есть баланс с готовностью отдать себя, тогда все получится. Надо понимать, что должность — это не площадка для критики. Это место для ежедневной изнуряющей работы.

Максим Костиков: У вас были случаи, когда вы предлагали что-то оппозиции, говорили: ребята, давайте в этом вопросе договоримся, вы нас поддержите, а мы потом где-то пойдем вам навстречу? Такое возможно в современных отношениях между властью и оппозицией?

Михаил Ведерников: Прозвучало как откуп.

Максим Костиков: Я не имею в виду «ты мне, я тебе». Я имею в виду случаи, когда ищутся точки консенсуса и компромисса.

Михаил Ведерников: Конечно. Но, к сожалению, что имеет место? Приходят представители одной партии с тем, чтобы мы рассказали, каким мы видим бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Мы тратим время, иногда даже больше, чем на «Единую Россию», потом я задаю вопрос: «Вы поддержите бюджет»? «Мы подумаем, ко второму чтению определимся». Хорошо. Второе чтение — голосуют против. Я иногда задаю себе вопрос, а стоит ли тратить на это время? Ведь даже полчаса — это совещание по важному вопросу, это поиск и нахождение решений, общение с министерствами в интересах региона.

Люди голосуют против бюджета, а смысл объяснять, смысл тогда разговаривать? А потом они говорят, что мы тут дали инициативы (кстати, так и не дали), а вы их не поддержали. Но у нас нет никакого конструктивного диалога, вы проголосовали против. А что значит - не проголосовать за бюджет? В этом бюджете - зарплаты, социальные обязательства, обязательства по ремонту дорог, дворов, медицинская помощь и так далее. Вы проголосовали против этого всего. Если вы готовы дать конструктивные предложения, мы рассмотрим. Мы же для этого с фракциями и общаемся. Не хочу делать акцент на «Единой России», но это правда: именно по предложениям «Единой России» в прошлом году выделено 25 млн рублей на квартиры медработникам. Это немного, но это первый камень, который заложили. В этом году фракция опять обратилась к нам, мы ее поддержали, несмотря на сложность бюджета, и договорились, что теперь это будет постоянная статья расходов, которую мы будем постоянно увеличивать. Хорошая строка расходов? Хорошая. Не перегружает бюджет? Нет, не перегружает. И у «Справедливой России» много хороших инициатив, и у ЛДПР, но когда голосуют против бюджета и потом, на сессии, задают какие-то вопросы и что-то просят... Ребята, ну вы свое мнение сказали. Мы этот год отработаем, а люди потом оценят, вы были правы или мы.

Максим Костиков: Посмотрим потом, по результатам выборов в областное Собрание.

Радиослушатель: Здравствуйте. Юлия Барканова. Вопрос у меня по поводу асфальта на улице Стахановской и Яна Фабрициуса. Старый жилой фонд, мы включены в программу «Формирование комфортной городской среды», но в администрации города нам сказали, что ремонт может быть по мере наличия финансирования.

Михаил Ведерников: Я поручу, мы оперативно оценим объем средств, необходимых для ремонта, посмотрим, когда он планировался по плану, оценим возможность сдвинуть сроки. Если будет экономия, может, в рамках экономии эти работы проведем.

Максим Костиков: А у нас вопрос от читателя Псковской Ленты Новостей по поводу вашей активности в социальных сетях. Размещение коронавирусной статистики в инстаграм-аккаунте, потом новая традиция записи еженедельных видеобращений к жителям области — это новые явления в нашем мире медиа и соцсетей. В связи с чем произошли эти изменения и насколько эффективными вы находите такие механизмы коммуникации с населением, минуя официальные каналы? И вас самого-то не пугает такое количество жалоб и обращений, которое люди генерируют тысячами?

Михаил Ведерников: Нет, меня не пугает, потому что я ежедневно этим занимаюсь и прекрасно понимаю объем проблем и работ, которые предстоит выполнять. Шаг был абсолютно осознанный, как раз направленный на то, чтобы в этой сложной ситуации не терять доверия граждан, а, наоборот, показать, что власть открыта. Вот девушка спрашивала про асфальтовое покрытие. Конечно, очень бы хотелось позвонить Александру Николаевичу Братчикову, дать поручение Татьяне Алексеевне Бариновой предоставить субсидию, чтобы весной сделать ремонт, и люди ходили бы по нормальным дорогам. Скорее всего, так не получится, надо искать дополнительные средства и дополнительные возможности, но когда честно говоришь людям и отвечаешь за свои слова, тогда есть еще какой-то кредит доверия, чтобы разрешить эти ситуации. Ну и что может быть лучше честной обратной связи с населением без преломления и корректировок чиновничьего аппарата? Были жалобы на отключения электроэнергии? Были. Ситуацию отработали, объяснили людям. Люди благодарят, энергетикам спасибо говорят, дорожным службам. Есть и критика. Но это честная обратная реакция, ее надо ценить.

«Директ» я разбираю сам. На это у меня уходит полтора-два часа жизни каждый день, но это важно. Мы эту работу тоже немного перестраиваем. Я людям тоже задаю вопрос: вы обращались в администрацию города, в управляющую компанию или сразу к губернатору? Кто-то честно признается: «сразу к губернатору, вы там пнете - и все решится». Но надо все-таки заставлять работать всю систему. Поэтому мы смотрим: если люди не обращались, это одна ситуация, если обращались, но им нагрубили или оставили без внимания, мы все это анализируем и делаем соответствующие выводы.

Максим Костиков: Михаил Юрьевич, спасибо, что были в нашем эфире и ответили на наши вопросы. Надеюсь, будете бывать у нас чаще.

Михаил Ведерников: Вам тоже спасибо. Хочу всех поблагодарить за терпение, внимание и доверие. Будем работать, чтобы все это оправдать.