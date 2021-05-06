Общество

В Себежском районе завершился трехдневный международный поход

Трехдневный международный поход, посвященный памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны, завершился в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Последний день смены для воспитаников стал спортивным - ребята из Витебской области Республики Беларусь, делегация Пермского края и команда Псковской области сразились в товарищеском матче по волейболу.

Кроме того, подростки и воспитатели провели акцию «Экологический десант» и убрали не только территорию лагеря, но ближайшую зеленую зону в лесу. «Очень важно, чтобы край с такой богатой партизанской историей не только не был забыт, но и оставался зеленым и чистым» - поделились своим впечатлением участники похода.

Как отметили участники мероприятия, самый грустный момент трехдневного пребывания в Себежском районе - расставание. Делегации обменялись контактами и впечатлениями от насыщенных дней и программы, а также выразили желание встретиться вновь через год. А организаторы похода и сотрудники УМВД России по Псковской области напомнили ребятам слова губернатора региона Михаила Ведерникова о том, что эта традиция вполне может стать ежегодной.