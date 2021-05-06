Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
За покупками с экосумкой
Лицей Ростелекома
Без работы не останемся
БОПЭТ цифры и факты
Уникальная разработка Nordman
50 лет в сельском хозяйстве
Модно и практично
Вузы вышли из моды
Телефон прямого эфира 56-73-72
Мусор для ЮНЕСКО
...и юный «Октябрь» впереди
 
 
 
ещё Общество 06.05.2021 09:570 Еще 49 человек заразились коронавирусом в Псковской области 08.05.2021 13:170 В Себежском районе завершился трехдневный международный поход 08.05.2021 12:580 В Пскове прохожим задали вопросы по истории Великой Отечественной войны 08.05.2021 11:440 Псковский курсант стала призером научной конференции в Белоруссии 08.05.2021 11:271 Никто не умер от коронавируса в Псковской области за прошедшие сутки 08.05.2021 11:131 Праздничные концерты для ветеранов организовали в Острове
 
 
 
Самое популярное 06.05.2021 20:177 Ключевой скандал 05.05.2021 21:0410 В Пскове проходит репетиция Парада Победы. ФОТО 06.05.2021 17:530 В администрации Псковской области произошли кадровые изменения 07.05.2021 15:128 Не будет этого ужаса - Михаил Ведерников о часовне-купели в Изборске 06.05.2021 21:4210 Интерактив: Кто поглумился над памятью народа, приглашая в свингер-тур «Тропами войны» по Псковщине? 18+
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Себежском районе завершился трехдневный международный поход

08.05.2021 13:17|ПсковКомментариев: 0

Трехдневный международный поход, посвященный памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны, завершился в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Последний день смены для воспитаников стал спортивным - ребята из Витебской области Республики Беларусь, делегация Пермского края и команда Псковской области сразились в товарищеском матче по волейболу.

Кроме того, подростки и воспитатели провели акцию «Экологический десант» и убрали не только территорию лагеря, но ближайшую зеленую зону в лесу. «Очень важно, чтобы край с такой богатой партизанской историей не только не был забыт, но и оставался зеленым и чистым» - поделились своим впечатлением участники похода.

Как отметили участники мероприятия, самый грустный момент трехдневного пребывания в Себежском районе - расставание. Делегации обменялись контактами и впечатлениями от насыщенных дней и программы, а также выразили желание встретиться вновь через год. А организаторы похода и сотрудники УМВД России по Псковской области напомнили ребятам слова губернатора региона Михаила Ведерникова о том, что эта традиция вполне может стать ежегодной.

Теги: #Себежский район #дети #УМВД
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы планируете проводить предстоящие майские праздники?
В опросе приняло участие 739 человек
08.05.2021, 13:350 Определен самый главный праздник для россиян 08.05.2021, 13:170 В Себежском районе завершился трехдневный международный поход 08.05.2021, 12:580 В Пскове прохожим задали вопросы по истории Великой Отечественной войны 08.05.2021, 12:400 Мэрия Владивостока проводит проверку из-за вывешенных ко Дню Победы флагов
08.05.2021, 12:250 Стали известны подробности пожара, при котором в Пскове погибла пенсионерка 08.05.2021, 12:020 Победителей соревнований «Белая ладья» определили в Псковской области 08.05.2021, 11:440 Псковский курсант стала призером научной конференции в Белоруссии 08.05.2021, 11:271 Никто не умер от коронавируса в Псковской области за прошедшие сутки
08.05.2021, 11:131 Праздничные концерты для ветеранов организовали в Острове 08.05.2021, 10:553 В Псковской области увеличилась смертность 08.05.2021, 10:340 Кинолог, врач, водитель и боец требуются в псковский ОМОН 08.05.2021, 10:150 Курс рубля до конца года спрогнозировали аналитики
08.05.2021, 09:570 Совещание с личным составом в честь празднования 9 мая прошло в псковском МЧС 08.05.2021, 09:380 Народный артист России Игорь Волков: «Город Псков для меня давно стал родным» 08.05.2021, 09:200 Более 30 тысяч детей в Псковской области занимаются искусством 08.05.2021, 09:020 В Пскове росгвардейцы почтили память погибших в концлагере
07.05.2021, 23:548 Рэпер Слава КПСС решил баллотироваться в Госдуму 07.05.2021, 23:443 Вопросы восстановления регионального рынка труда обсудили в Пскове 07.05.2021, 23:230 Пожилая женщина погибла при пожаре в Пскове 07.05.2021, 22:540 Интерактив: Гонки по пешеходному цепному мосту в Острове. Новый сезон
07.05.2021, 22:436 Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев 07.05.2021, 21:290 Сильнее всего в РФ за апрель подорожали свекла, морковь и яйца 07.05.2021, 21:010 ФК «Луки-Энергия» не полетит на матч в Иркутск из-за ликвидации команды-соперницы 07.05.2021, 20:250 Михаил Ведерников: Радио остается важным источником информации
07.05.2021, 20:040 Молодые волонтеры Пскова поздравят более двух тысяч участников войны 07.05.2021, 20:043 «Потапов-фест» пройдет в Псковском театре 07.05.2021, 19:384 Народный артист РФ Владимир Качан умер от коронавируса 07.05.2021, 19:295 В Эстонии второй раз за неделю заявили о нарушении российским Ил-96 воздушной границы
07.05.2021, 19:076 Не выезжаем и выезжать не будем – Псковский театр не планирует гастроли по районам 07.05.2021, 18:500 В Псковской области прошел ежегодный всероссийский праздник фронтовой поэзии 07.05.2021, 18:424 Жители Псковской области могут внести вклад в создание памятного знака Знамени Победы в Идрице 07.05.2021, 18:340 Дождь и северный ветер прогнозируют в Псковской области 8 мая
07.05.2021, 18:121 Российских водителей предупредили о восьми неожиданных штрафах 07.05.2021, 18:0410 Мы будем первым репертуарным бэби-театром в стране – худрук Псковского театра 07.05.2021, 17:487 Андрей Турчак посетил обновленный «Поезд Победы» 07.05.2021, 17:290 Россиянам посоветовали покупать доллары
07.05.2021, 17:150 Победный концерт дадут завтра в «Михайловском» 07.05.2021, 17:080 Псковские таможенники почтили память погибших в годы войны 07.05.2021, 17:060 Автодорогу в Печорском районе реконструируют за 220 млн рублей 07.05.2021, 16:583 Дмитрий Месхиев: Модель Театрально-концертной дирекции исчерпала себя в Пскове
07.05.2021, 16:500 В «Империале» действуют скидки на творог и мягкий сыр «Прасковья Молочкова» 07.05.2021, 16:411 Псковский хореограф участвует в создании спектакля в новосибирском театре «Старый дом» 07.05.2021, 16:328 «Акценты» Донецкого: Унылый Первомай, вакцинация в ТЦ и Пересильд в космосе 07.05.2021, 16:170 Любителей комфортного барбекю из Пскова ждут в DOMMO
07.05.2021, 16:086 200 продуктовых наборов от «Пятёрочки» и фонда «Русь» получат псковские ветераны 07.05.2021, 16:020 Пушкинский театральный фестиваль в Пскове вновь пройдет осенью 07.05.2021, 15:530 Бьюти мастер-класс посетили финалистки главного конкурса красоты Великих Лук 07.05.2021, 15:500 Псковская полиция обеспечит безопасность людей в День Победы
07.05.2021, 15:370 Профсоюзы поздравили работников радио и связистов с профессиональным праздником 07.05.2021, 15:128 Не будет этого ужаса - Михаил Ведерников о часовне-купели в Изборске 07.05.2021, 15:031 Режиссер фильма «Хорошие девочки попадают в рай»: Юлия Пересильд снималась «за харчи» 07.05.2021, 14:520 Брошюру о военных мемориалах раздают волонтеры по всей Псковской области
07.05.2021, 14:364 Муж Ксении Собчак получил предложение поставить спектакль в Пскове 07.05.2021, 14:171 Застройка Четырех углов. ЛОНГРИД 07.05.2021, 14:010 «Подстрочник» с Дмитрием Месхиевым. ВИДЕО 07.05.2021, 13:441 Более 120 тысяч рублей в месяц должны получать учителя и врачи, считают россияне
07.05.2021, 13:352 Брошенный в воду камень вдохновил разработчиков парка на Соколихе 07.05.2021, 13:180 Участницу Pussy Riot задержали на выходе из дома 07.05.2021, 13:110 Это талантливо – худрук Псковского театра о предстоящей премьере «Смерть Тарелкина» 07.05.2021, 12:594 Псковичи 9 мая узнают, почему не существует «улицы Шостака»
07.05.2021, 12:371 Продуктовые наборы с икрой и коньяком получили псковские ветераны ко Дню Победы 07.05.2021, 12:130 Полосу препятствий в лесу прошли белорусские и пермские подростки вместе с псковскими сверстниками 07.05.2021, 12:010 «Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о планах и премьерах Псковского драмтеатра 07.05.2021, 11:560 Сбер повышает ставку по вкладу «Дополнительный процент» и вводит новый ко Дню Победы
07.05.2021, 11:410 В Пскове задержали двух мужчин с пакетиком неизвестного вещества 07.05.2021, 11:280 От коронавируса в Псковской области 3 человека умерли и 207 выздоровели 07.05.2021, 11:220 Жилой дом, баня и кабина грузовика горели в Псковской области за сутки 07.05.2021, 11:040 «Хайпожоры»: внезапный «день анагента» и деградация псковского сегмента «Фейсбука»
07.05.2021, 10:431 Из-за соревнований по велоспорту перекроют дороги в разных районах Псковской области 07.05.2021, 10:360 Российские юниоры уступили канадцам на Чемпионате мира по хоккею 07.05.2021, 10:150 Две бутылки коньяка и бутылку ликера похитил пскович из магазина на улице Труда 07.05.2021, 10:063 Названы ограничения для бесплатного подключения газа в частные дома
07.05.2021, 09:520 Псковичей приглашают побывать на площади перед Рейхстагом в 1945 году 07.05.2021, 09:386 В Псковской области 35,3 тысячи человек завершили вакцинацию от коронавируса 07.05.2021, 09:190 «Псковские теплосети» найдут «Лучшего в профессии» среди сотрудников 07.05.2021, 09:040 Псковский губернатор вместе с сыном зарегистрировался в онлайн-акции «Бессмертный полк»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.