Депутат Псковской городской Думы и директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин отмечает сегодня, 16 ноября, 55-летие. Официальное поздравление опубликовал коллектив предприятия в сообществе «ВКонтакте».



Фото здесь и далее: «Горводоканал» / ВК

Сотрудники «Горводоканала» отметили вклад Константина Болотина в развитие предприятия. За годы его руководства удалось реализовать множество значимых проектов, направленных на обеспечение стабильной работы городских систем водоснабжения и водоотведения.

«Работа "Горводоканала" - это стабильность и качество, и в этом огромная личная заслуга Константина Васильевича. Впереди еще много важных задач и новых высот!» - говорится в поздравлении.

Коллектив предприятия пожелал руководителю крепкого здоровья, благополучия, энергии и дальнейших профессиональных успехов на благо Пскова.

Псковская Лента Новостей присоединяется к поздравлениям и желает карьерных и личных успехов.