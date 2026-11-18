В Пскове открылось новое место отдыха «Хаски хутор». Здесь можно пообщаться с животными и пройти сеанс канистерапии - лечения с помощью собак, сообщают руководители.

Фото: «Хаски Хутор» / ВК

«Хаски хутор» предлагает бесплатную анималотерапию для детей с ограниченными возможностями здоровья. Канистерапия помогает снять стресс, избавиться от комплексов, снизить чувство одиночества и улучшить социализацию. Собаки компенсируют дефицит общения и оказывают успокаивающее действие на человека в кризисном состоянии.

30 ноября воспитанники Центра психолого-педагогической диагностики и коррекции посетят «Хаски хутор» с экскурсией. Дети послушают лекцию о животных и поиграют с хаски. Проект также доступен для всех желающих: подробности можно узнать на странице сообщества «ВКонтакте».