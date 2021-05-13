Общество

XII Александро-Невские чтения в Пскове вновь пройдут онлайн

XII Международные Александро-Невские чтения пройдут 13-14 мая в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию Александра Невского. В связи с действующими ограничениями мероприятие состоится в формате онлайн, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Участниками чтений ежегодно становятся представители органов исполнительной и законодательной власти, науки, образования, культуры, священнослужители, работники музеев, библиотек, фондов, члены исторических клубов, преподаватели вузов, педагоги образовательных организаций, студенты, представители общественности и прихожане храмов Псковской епархии.

Темы чтений из года в год предусматривают обсуждение широкого круга вопросов от событий многовековой давности, связанных с жизнью святого благоверного князя, до современного восприятия роли Александра Невского в истории России.

Кроме того, в рамках мероприятия ежегодно проводится детско-юношеский праздник «Александровские дни» и областной конкурс детских творческих работ. В этом году темой конкурса стали псковичи, награжденные орденом Александра Невского.

По итогам творческого состязания лучшими были признаны работы Ирины Гавриловой и Никиты Никитина, учеников 10 класса Новоржевской средней школы, Маргариты Васильевой из 5 класса Стремуткинской средней школы и Ангелины Мишанковой, которая учится в 7 классе средней школы №16 города Великие Луки.