Общество

Александр Рубанов стал председателем квалификационной коллегии судей Псковской области

На должность председателя квалификационной коллегии судей Псковской области избран судья Псковского областного суда Александр Рубанов. Об этом 12 мая сообщил сайт квалификационной коллегии судей Псковской области.

Заместителями председателя квалификационной коллегии судей Псковской области избраны: судья Арбитражного суда Псковской области Владимир Орлов, судья в отставке Галина Белик.

Вопрос о рекомендации кандидата на должность заместителя председателя Псковского городского суда Псковской области отложили.

На должность кандидата судьи Псковского областного суда рекомендован заместитель председателя Псковского городского суда Сергей Падучих. Вопрос о рекомендации кандидата на должность судьи Псковского городского суда Псковской области отложили.

На должность мирового судьи судебного участка № 8 в границах административно-территориального образования «Локнянский район» рекомендована на 3-летний срок полномочий помощник судьи Арбитражного суда Псковской области Ольга Данилова.

На должность мирового судьи судебного участка № 38 в границах административно-территориального образования «г. Псков» рекомендована на 3-летний срок полномочий помощник судьи Псковского областного суда Елена Майорова.

Дополнительно рассмотрен вопрос о создании при квалификационной коллегии судей Псковской области комиссии по проверке сведений о совершении судьей дисциплинарного проступка. Комиссия создана и утвержден ее состав.