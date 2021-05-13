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Николай Рассадин: ЧП в Казани можно было избежать, сделав выводы из керченской трагедии

Трагедии, которая произошла в одной из школ Казани, можно было бы избежать, если бы система работала по-другому. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове активный участник общественно-политической жизни региона, «поэт и правдоруб», директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин.

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«Если бы в школах вместо заместителя директора по идеологии вводилась должность штатного психолога, который выявлял бы проблемы у детей, помогал их преодолеть, тогда события развивались бы по-другому. Кроме того, если бы государство не жалело денег на безопасность школ, и там бы находился некий сотрудник ЧОП или Росгвардии с оружием, то он бы вообще не допустил в школу человека с ружьем», - полагает гость студии.

Неправильным Николай Рассадин считает и тот факт, что сейчас редко можно встретить на улице патрулирующих полицейских, «поэтому человек прошел от дома до школы с оружием, и на это никто не обратил внимание».

Инцидента в Казани, по его мнению, можно было бы избежать, если бы были извлечены уроки из керченской трагедии. «Прошло всего 2,5 года. Тогда было много шума по поводу того, что надо менять правила регистрации оружия, что школы надо охранять, но память чиновников очень короткая, ее хватает на год-полтора - только на время отчетности, пока президент не раздаст всем люлей», - сказал Николай Рассадин.

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Гость студии также заметил, что «на чиновников тратятся миллиарды, а на детей денег нет, хоть год назад, когда шел разговор о внесении изменений в Конституцию, все толкали пункт о том, что дети — это наше достояние».