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Общество

Экзоскелет и игрушка для развития фантазии: конкурс изобретений завершился в Пскове

14.05.2021 13:41|ПсковКомментариев: 0

Итоги межрегионального конкурса изобретений и инженерии «‎Мейкертон-2021» подвели в детском технопарке «Кванториум Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в технопарке.

В течение трех дней команды кванторианцев из Пскова, Великих Лук, Костромы и Мурманска разрабатывали проекты в медицинской сфере, продумывали системы хранения, предметы мебели и быта, создавали развивающие пособия и игры. Всего в конкурсе приняли участие около 30 человек.

«Это был крутой конкурс. Понравились мастер-классы, которые для нас проводили организаторы. Атмосфера, союзники и соперники – все это было прекрасно!» - рассказал кванторианец Алексей Красилов.

Жюри, состоящее из представителей образования, бизнеса и инженеров, оценивало идею участников, проработку физического прототипа и подачу материала. В треке, связанном с медицинскими технологиями, лучшими стали кванторианцы из Пскова. Илья Щембелов, Виктория Алексеева и Алексей Красилов разработали прототип экзоскелета для реабилитации после инсульта. Устройство, оснащенное датчиком сокращения мышц, должно помочь восстановить работу руки.

Еще одно направление «Мейкертона» - создание систем хранения для дома, предметов мебели и быта, приспособлений и инструментов. Лучшими в треке стала команда из Костромы. Алена Иванова, Ярослав Госович и Дмитрий Смирнов презентовали трансформируемый стол для работы на удаленке.

В номинации, нацеленной на создание предметов техноискусства, промышленного дизайна, развивающих игрушек и головоломок, победила команда из Великих Лук. Полина Емец и София Мальдова разработали игрушку, которая готовит руку к письму, развивает логику, мелкую моторику, фантазию.

«Ребята - огромные молодцы. Я уверен, многие их проекты еще выстрелят, а мы услышим о них не только в "Кванториуме"», - сказал председатель жюри Вячеслав Гордин.

На конкурсе также были представлены настольная игра для детей и родителей, сувенирная продукция, органайзер для хранения лекарств, автономный микробиологический бокс, устройство, помогающее оказывать медпомощь удаленно, прототип гардероба для маленьких квартир, система автополива растений.

Добавим, межрегиональный конкурс «Мейкертон» прошел в Пскове в третий раз.

Теги: #дети #кванториум #изобретатели
Источник: Псковская Лента Новостей
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