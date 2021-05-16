Общество

Студенты агротехнического колледжа прошли практику в псковском филиале «Россетей»

Студенты Агротехнического колледжа прошли преддипломную практику в Псковском филиале «Россети Северо-Запад». Будущие энергетики изучили производственные процессы по темам своих выпускных проектов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Задания во время практики студенты выполняли на объектах в Пскове, Острове, Гдове и селе Карамышево Псковского района. Перед началом работы студенты прошли все необходимые инструктажи, каждый познакомился с руководителем практики из числа сотрудников предприятия.

Необходимые теоретические знания будущие энергетики получили в рамках профильной специальности «Электроснабжение». Для дипломных проектов они выбрали практические темы, связанные с существующими схемами электросетей Псковской области, модернизацией центров питания различных классов напряжения, технологическим присоединением.

«Студенты Псковского агротехнического колледжа, проходящие обучение по профильной специальности, традиционно приходят на производственную и преддипломную практику в Псковский филиал. Это часть системной работы по формированию кадрового резерва. Псковский агротехнический колледж - ведущее образовательное учреждение профессионального образования, которое готовит высококвалифицированные кадры для электросетевого комплекса региона», - добавили в пресс-службе псковского филиала «Россети Северо-Запад».