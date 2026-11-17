Житель Великих Лук погасил задолженность по штрафам Госавтоинспекции и исполнительскому сбору на сумму более 381 тысячи рублей после предупреждения о возможном ограничении права управления автомобилем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

У великолучанина накопилось 76 неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения. Поскольку мужчина вовремя не рассчитался с долгами, ему также начислили исполнительский сбор - дополнительную сумму, которую взыскивают судебные приставы за неисполнение требований в установленный срок. Всего в отношении должника было возбуждено 187 исполнительных производств, в том числе 109 по взысканию исполнительского сбора.

Судебный пристав обратил взыскание на денежные средства мужчины. Кроме того, его предупредили, что за долги могут временно лишить водительских прав. После этого великолучанин пришёл на личный приём к судебному приставу и полностью погасил задолженность. Деньги приняли по акту изъятия.

Все ограничительные меры сняли. После поступления средств на депозитный счёт отделения исполнительные производства окончат в связи с фактическим исполнением.