Одиннадцатый том книги «Солдаты Победы», посвящённый уроженцам Пустошкинского района - участникам Великой Отечественной войны, планируют подготовить к 9 мая 2027 года. Ход работы над изданием обсудили на заседании редакционной коллегии под руководством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: Правительство Псковской области / Max

Главный редактор книги Николай Никитенко рассказал, что подготовка нового тома идёт по графику. Значительную помощь в сборе материалов оказал районный историко-краеведческий музей. По словам редактора, рукопись планируют завершить к следующему Дню Победы.

Параллельно продолжается сбор сведений об участниках Великой Отечественной войны из Дедовичского района. На сегодняшний день установлена информация о 1118 фронтовиках, заполнены учётные карточки, подготовлены статьи и найдены около 470 фотографий.

Отдельной темой заседания стала подготовка тома, посвящённого участникам специальной военной операции.

Главную роль в сборе сведений отведут региональному филиалу фонда «Защитники Отечества». Хранение собранных материалов организуют при содействии Государственного архива Псковской области.