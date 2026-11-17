В пяти школах Псковской области проходит апробация нового внеурочного курса по искусственному интеллекту для учеников 5–11-х классов. Школьников учат пользоваться нейросетями, разбираться в современных технологиях и соблюдать правила цифровой безопасности. Как сообщили в министерстве образования Псковской области, с 1 сентября 2027 года курс планируют ввести во всех школах России.

Фото: Министерство образования Псковской области / Max

В апробации участвуют Центр образования Опочецкого района, Многопрофильный правовой лицей №8 и Псковский технический лицей, а также лицей №11 и Инженерно-экономический лицей имени академика И. М. Виноградова в Великих Луках.

На первом занятии школьники узнали, как работает искусственный интеллект, где применяются нейросети и как безопасно использовать их в повседневной жизни. В дальнейшем ученики познакомятся с применением ИИ в медицине, науке, экологии, образовании и промышленности. Занятия проходят раз в неделю. Каждый урок включает тематический видеоролик, практические задания и вопросы для закрепления материала.

Одновременно к преподаванию нового курса готовят педагогов. Учителя региона проходят повышение квалификации по программе «Искусственный интеллект в работе учителя». Они осваивают инструменты для подготовки уроков, создания учебных материалов и проверки работ.

Региональным координатором проекта выступает Псковский областной институт повышения квалификации работников образования.