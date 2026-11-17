Почти каждый третий совершеннолетний россиянин (31%) играет в видеоигры на компьютере, приставке или телефоне. За год доля игроков выросла на 5 процентов. При этом 42% опрошенных считают, что видеоигры приносят больше вреда, чем пользы. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные 17 ноября.

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Чаще всего видеоиграми увлекается молодёжь. Среди россиян от 18 до 24 лет играют 73%, от 25 до 34 лет — 55%, а среди людей старше 60 лет -только 11%. Мужчины играют почти вдвое чаще женщин - 41% против 22%.

Каждый четвёртый геймер играет ежедневно менее четырёх часов. Ещё четверть - несколько раз в неделю. Более четырёх часов в день проводят за играми 10% геймеров.

Среди главных недостатков видеоигр россияне называют ухудшение здоровья, зрения и осанки (25%), риск зависимости (16%) и бесполезную трату времени (15%). При этом 11% опрошенных отмечают развитие логики и стратегического мышления, 9% - получение новых знаний, а 7% - возможность расслабиться.

Сами геймеры относятся к играм положительнее: 34% считают, что они приносят больше пользы, и только 19% видят преимущественно вред. Среди тех, кто не играет, отрицательного мнения придерживаются 53%.

Руководитель практики «Молодёжь и образование» Аналитического центра ВЦИОМ Александр Одинцов отметил , что отношение к видеоиграм во многом зависит от возраста.