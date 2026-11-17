Авиарейс А4 7137 Москва - Псков задерживается вечером, 17 ноября, как минимум на 2 часа 50 минут. Об этом сообщается на сайте международного аэропорта Внуково.

По расписанию самолёт авиакомпании «Азимут» должен был вылететь в 19:00. По последним данным, вылет ожидается в 21:50.

Прибытие в Псков также перенесли с 20:25 на 23:15. Посадка пассажиров на рейс завершилась в 21:25.

В последнее время ПЛН фиксирует множество жалоб на работу «Азимута», в том числе на сервис. По словам пассажиров, авиаперевозчик не извещает об отмене рейсов, не исполняет решение суда по недопущению ограничений ручной клади и багажа, уклоняется от компенсации стоимости билетов на рейсы, снятые по вине авиакомпании.