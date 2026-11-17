Профсоюзные организации России направили 5,5 миллиарда рублей на поддержку участников специальной военной операции. Кроме того, были переданы более 26 тысяч транспортных средств и 30 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов на мероприятиях в рамках XIV съезда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), сообщили в облсовпрофе.

Фотографии: Псковский областной совет профсоюзов / Max

Игорь Иванов принял участие в совещании руководителей членских организаций Федерации, а также в заседаниях постоянных комиссий по профсоюзной собственности, организационной и кадровой работе.

Одной из главных тем обсуждения стала поддержка участников и ветеранов СВО, а также членов их семей.