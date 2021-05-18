Общество

Псковичи смогут приобрести карту гостя аквапарка с 21 мая

Купонный буклет «Карта гостя аквапарка "Акваполис"» смогут приобрести все желающие с 21 по 31 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации торгово-развлекательного центра «Акваполис», карта гостя позволит отдыхать в аквапарке до конца 2021 года со скидками до 50%.

Содержимое купонного буклета:

- один купон на бесплатное посещение аквапарка на 5 часов в течение семи дней до дня рождения, в день рождения и семь дней после него;

- скидка 50% от базовых тарифов в будний день:

для граждан старше 13 лет – 20 купонов;

для детей в возрасте от 5 до 12 лет – 20 купонов.

- скидка 30% от базовых тарифов в любой день:

для граждан старше 13 лет – 10 купонов;

для детей в возрасте от 5 до 12 лет – 10 купонов.

- скидка 50% на фотосессию в аквапарке – 1 купон;

- подарок при покупке большого магнита, фотография в электронную почту бесплатно – 2 купона.



Новинки «Карты гостя - 2021»:

- скидка 20% на проведение дня рождения в ресторане «Инжир»;

- скидка 20% на заезд в картинг-клубе PitStop Pskov в ТРК «Акваполис» (подземная парковка) – 3 купона;

- скидка 20% женским компаниям по четвергам в кафе «Вкус и цвет».



«Карта гостя» стоит 1 000 рублей. Ее можно приобрести в кассах аквапарка «Акваполис» по адресу: Псков, улица Кузбасской Дивизии, 19, или онлайн на официальном сайте.

Срок действия карты - до 31 декабря 2021 года. «Карта гостя» дает возможность использовать скидки до конца этого года. При этом она не действует в осенние, зимние, весенние школьные каникулы.