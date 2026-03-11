 
Общество

Шесть деревень хотят переименовать в Стругокрасненском округе

Публичные слушания, на которых рекомендовали переименовать несколько деревень и уточнить их названия в Государственном каталоге географических названий Псковской области, прошли в Стругокрасненском округе 11 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации округа.

Предлагается изменить названия следующих деревень:

  • д. Замошье (бывшее сельское поселение «Марьинская волость») на деревню Замошье Марьинское;
  • д. Заозерье (бывшее сельское поселение «Новосельская волость») на деревню Заозерье Новосельское;
  • д. Заполье (бывшее сельское поселение «Марьинская волость», близ д. Горка) на деревню Заполье Сиковицкое;
  • д. Заполье (бывшее сельское поселение «Марьинская волость», близ д. Бобовище) на деревню Заполье Марьинское;
  • д. Поречье (бывшее сельское поселение «Новосельская волость», близ д. Лежно) на деревню Поречье Хрединское;
  • д. Поречье (бывшее сельское поселение «Новосельская волость», близ д. Подвязье) на деревню Поречье Молодейское.

Предложения направят в Псковское областное Собрание для рассмотрения.  

