Шесть деревень хотят переименовать в Стругокрасненском округе

Публичные слушания, на которых рекомендовали переименовать несколько деревень и уточнить их названия в Государственном каталоге географических названий Псковской области, прошли в Стругокрасненском округе 11 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации округа.
Предлагается изменить названия следующих деревень:
- д. Замошье (бывшее сельское поселение «Марьинская волость») на деревню Замошье Марьинское;
- д. Заозерье (бывшее сельское поселение «Новосельская волость») на деревню Заозерье Новосельское;
- д. Заполье (бывшее сельское поселение «Марьинская волость», близ д. Горка) на деревню Заполье Сиковицкое;
- д. Заполье (бывшее сельское поселение «Марьинская волость», близ д. Бобовище) на деревню Заполье Марьинское;
- д. Поречье (бывшее сельское поселение «Новосельская волость», близ д. Лежно) на деревню Поречье Хрединское;
- д. Поречье (бывшее сельское поселение «Новосельская волость», близ д. Подвязье) на деревню Поречье Молодейское.
Предложения направят в Псковское областное Собрание для рассмотрения.