Шесть деревень хотят переименовать в Стругокрасненском округе

Публичные слушания, на которых рекомендовали переименовать несколько деревень и уточнить их названия в Государственном каталоге географических названий Псковской области, прошли в Стругокрасненском округе 11 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации округа.

Предлагается изменить названия следующих деревень:

д. Замошье (бывшее сельское поселение «Марьинская волость») на деревню Замошье Марьинское;

д. Заозерье (бывшее сельское поселение «Новосельская волость») на деревню Заозерье Новосельское;

д. Заполье (бывшее сельское поселение «Марьинская волость», близ д. Горка) на деревню Заполье Сиковицкое;

д. Заполье (бывшее сельское поселение «Марьинская волость», близ д. Бобовище) на деревню Заполье Марьинское;

д. Поречье (бывшее сельское поселение «Новосельская волость», близ д. Лежно) на деревню Поречье Хрединское;

д. Поречье (бывшее сельское поселение «Новосельская волость», близ д. Подвязье) на деревню Поречье Молодейское.

Предложения направят в Псковское областное Собрание для рассмотрения.