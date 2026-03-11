 
Общество

К Повторейко, Шлосбергу*, Ильиной и Грацкому отношение ровное — УФСИН

0

Конфликтных и «интересных ситуаций» с экс-главврачом Псковской инфекционной больницы Анастасией Повторейко, зампредседателя партии «Яблоко» Львом Шлосбергом*, экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной, экс-заместителем главы администрации Пскова Александром Грацким в СИЗО не возникало, сообщил начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Конфликтных, интересных ситуаций, связанных с ними, во всяком случае до меня не доходило. К ним ровное отношение. С каждым из них при поступлении в учреждение начинают работать психологи, потому что попадание в изолятор - это стресс для любого человека. Нет какой-то задачи загнать человека в угол, все содержатся в одинаковых камерных условиях, ко всем одинаковое отношение, одинаковое питание. Наверное, наиболее верную оценку условий они могут дать сами», - сказал Виктор Леонов. 

Отдельного внимания со стороны ведомства к таким заключённым нет, заверил начальник УФСИН.

Напомним, Анастасия Повторейко арестована по делу о превышении должностных полномочий, в настоящее время переведена под домашний арест. Александр Грацкий отбывает 10-летний срок за коррупцию, сейчас его судят по новому эпизоду - о получении взятки в виде земельного участка. Наталья Ильина находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве и 16 эпизодах превышения должностных полномочий, сразу после задержания в апреле прошлого года также была помещена в СИЗО. Лев Шлосберг* находится в СИЗО с декабря прошлого года, его судят за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. 

* Минюстом РФ признан иноагентом, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Шлосберг Лев Маркович *

Шлосберг Лев Маркович *

Член Федерального политического комитета партии «Яблоко».

Повторейко Анастасия Викторовна

Повторейко Анастасия Викторовна

Депутат Псковского областного Собрания

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026