К Повторейко, Шлосбергу*, Ильиной и Грацкому отношение ровное — УФСИН

Конфликтных и «интересных ситуаций» с экс-главврачом Псковской инфекционной больницы Анастасией Повторейко, зампредседателя партии «Яблоко» Львом Шлосбергом*, экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной, экс-заместителем главы администрации Пскова Александром Грацким в СИЗО не возникало, сообщил начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Конфликтных, интересных ситуаций, связанных с ними, во всяком случае до меня не доходило. К ним ровное отношение. С каждым из них при поступлении в учреждение начинают работать психологи, потому что попадание в изолятор - это стресс для любого человека. Нет какой-то задачи загнать человека в угол, все содержатся в одинаковых камерных условиях, ко всем одинаковое отношение, одинаковое питание. Наверное, наиболее верную оценку условий они могут дать сами», - сказал Виктор Леонов.

Отдельного внимания со стороны ведомства к таким заключённым нет, заверил начальник УФСИН.

Напомним, Анастасия Повторейко арестована по делу о превышении должностных полномочий, в настоящее время переведена под домашний арест. Александр Грацкий отбывает 10-летний срок за коррупцию, сейчас его судят по новому эпизоду - о получении взятки в виде земельного участка. Наталья Ильина находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве и 16 эпизодах превышения должностных полномочий, сразу после задержания в апреле прошлого года также была помещена в СИЗО. Лев Шлосберг* находится в СИЗО с декабря прошлого года, его судят за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации.

* Минюстом РФ признан иноагентом, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.