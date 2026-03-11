 
Юнион и КУРО внедрили единую систему рекрутинга для 900 школ Подмосковья

Корпоративный университет развития образования Московской области (КУРО) внедрил платформу автоматизации рекрутинга «Юнион» (вендор НОТА, ИТ-холдинг Т1). Проект направлен на создание централизованной системы подбора учителей в школы Подмосковья, сообщили Псковской Ленте Новостей в Т1. 

В 2023 году Корпоративный университет развития образования Московской области (КУРО) взял на себя централизацию подбора педагогических кадров для региона. На старте деятельности процессы были неэффективны: все отчеты подавались в Excel, а найм был разрозненным. 56 округов и 900 школ, работающих отдельно друг от друга, не имели централизованной платформы для учета кадровых нужд и времени закрытия вакансий, что затрудняло анализ и прогнозирование потребностей учебных заведений. Процесс внедрения новой платформы начался в декабре того же года и занял семь месяцев до полноценного перехода.

Благодаря сотрудничеству с Юнион, за полтора года работы всего 10 рекрутеров Корпоративного университета развития образования управляют базой, насчитывающей более 30 000 кандидатов, и успешно закрывают более 3 000 вакансий ежегодно. Основная часть вакансий учителей заполняется в летний период, что требует высокой скорости найма. Платформа «Юнион» позволяет КУРО оперативно и точно реагировать на кадровые потребности, обеспечивая качественный подбор специалистов для образовательных учреждений и своевременное закрытие всех вакансий.

«Наша цель — помочь КУРО создать более прозрачные и эффективные системы подбора. Автоматизация рекрутинга позволяет школам сосредоточиться на своей основной задаче — подготовке будущих специалистов, обеспечив их высококвалифицированными преподавателями. В рамках сотрудничества с КУРО мы добились значительных результатов: процессы, которые раньше требовали ручной обработки данных, были автоматизированы. Например, подготовка отчетности теперь занимает всего нескольких минут», — отметил коммерческий директор системы для автоматизации рекрутинга «Юнион» Максим Корниенко. 
«С помощью аналитики, предоставленной Юнион, мы смогли оценить качество подбора и выявить узкие места в процессе рекрутинга. Еще одним важным шагом в повышении качества работы стало выстроенное системное обучение для директоров образовательных учреждений по навыкам подбора и адаптации кадров. Все эти усилия позволили нам повысить конверсию кандидатов и своевременно закрывать вакансии, что значительно улучшило кадровую ситуацию в школах региона», — комментирует проректор ГАОУ ДПО Московской области «Корпоративный университет развития образования» (КУРО) Ольга Никольская. 

В рамках проекта также была разработана система отчетности в виде тепловых карт, которая позволяет в реальном времени отслеживать статус укомплектованности школы учителями. Это дает возможность оперативно реагировать на изменения потребностей и оптимизировать процессы рекрутинга.

