Общество

Более 3 тысяч учеников примут участие в сдаче ЕГЭ в Псковской области

Свыше 3,1 тысячи выпускников в Псковской области примут участие в сдаче Единого государственного экзамена. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в области организовали 36 пунктов проведения ЕГЭ.

В этом году экзамены за курс основной школы сдадут около 6 тысяч участников, организовано 67 пунктов проведения экзаменов в 9 классах.

Готовность к проведению в Псковской области ЕГЭ, экзаменов в 9 классах обсудили на совещании под руководством первого заместителя губернатора области Веры Емельяновой, отметили в пресс-службе. На заседании присутствовали представители профильных органов исполнительной власти региона, Роспотребнадзора, Главного управления МЧС России по Псковской области, Псковского филиала компании «Россети Северо-Запад», УМВД России по Псковской области, управления Росгвардии, заместители глав районов по социальной работе. В обсуждении вопросов также принял участие новый руководитель областного комитета по образованию Андрей Ермаков.

Участники совещания доложили о готовности к проведению ЕГЭ. Особое внимание уделили технологической и санитарно-эпидемиологической готовности пунктов проведения экзаменов. В первую очередь, по словам Веры Емельяновой, необходимо обратить внимание на обеспечение антитеррористической безопасности и соблюдение требований Роспотребнадзора в условиях рисков распространения коронавирусной инфекции.

В рамках работы совещания также рассмотрели вопросы обеспечения пунктов проведения экзаменов медицинскими работниками, обсудили вопросы подвоза участников экзамена к пунктам проведения экзаменов.

Вера Емельянова подчеркнула, что область готова к проведению государственной итоговой аттестации.

Напомним, что ГИА в 9 классах начнется 24 мая экзаменом по русскому языку, который состоится и 25 мая. Также в два дня (27 и 28 мая) пройдут экзамены в 9 классах по математике.

ГИА в 11 классах начнется 25 мая государственным выпускным экзаменом по русскому языку, 28 мая выпускники, не планирующие поступать в вузы, напишут государственный выпускной экзамен по математике.

ЕГЭ для выпускников, планирующих поступать в вузы, начнется 31 мая с экзаменов по литературе, химии, географии, завершится основной период 2 июля резервным днем по всем предметам.

Русский язык выпускники будут сдавать 3 и 4 июня, математику (профильный уровень) 7 июня, следующий «большой» экзамен состоится по обществознанию 15 июня, 11 июня пройдет ЕГЭ по физике и истории, 18 июня - по биологии и иностранным языкам письменно, устную часть экзаменов по иностранным языкам выпускники сдадут 21 и 22 июня, и завершатся основные сроки экзаменом по информатике и ИКТ в компьютерной форме - 24 и 25 июня.

Новым в 2021 году станет ЕГЭ по информатике, экзамен будет полностью выполняться на компьютере, проверка будет осуществляться автоматизировано. В заданиях контрольных измерительных материалов в 2021 году изменений нет.