 
Общество

Компания «АстраЗенека» отреагировала на новость о выплатах для Анастасии Повторейко

Компания «АстраЗенека» переводила деньги для главврача Псковской областной инфекционной клинической больницы, депутата областного Собрания Анастасии Повторейко в качестве оплаты за проведение лекций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании, комментируя новость о выплатах для арестованного врача от частных иностранных фармацевтических компаний и их российских филиалов. 

«С апреля 2022 года по апреля 2024 года Анастасия Повторейко принимала участие в качестве лектора в ряде образовательных конференций для врачей, организованных при поддержке «АстраЗенека». Компания «АстраЗенека» оплачивала их официально на основании договоров возмездного оказания услуг», - заявили в компании. 

Отмечается, что «АстраЗенека» на регулярной основе взаимодействует со специалистами здравоохранения в научных и образовательных целях в соответствии с требованиями российского законодательства и собственных стандартных операционных процедур.

Ранее сообщалось, что с 2022 по 2024 год Анастасия Повторейко получила выплаты на общую сумму около 720 тысяч рублей от частных иностранных фармацевтических компаний и их российских филиалов — Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Boehringer Ingelheim. 

На данный момент Анастасия Повторейко арестована по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она искусственно вносила в документы сведения о применении дорогостоящих препаратов, из-за чего областной инфекционной больнице незаконно перечислили 200 миллионов рублей. 

Пресс-портреты

Повторейко Анастасия Викторовна

Повторейко Анастасия Викторовна

Депутат Псковского областного Собрания

