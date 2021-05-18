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Общество

Псковские депутаты дали согласие предоставить «Единой России» помещения для праймериз без торгов

20.05.2021 10:45|ПсковКомментариев: 0

Псковская городская Дума дала согласие отдельным муниципальным учреждениям на предоставление партии «Единая Россия» помещений без проведения торгов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на сессии 20 мая.

Вопрос внесла в дополнительную повестку глава города Елена Полонская. Помещения нужны для проведения праймериз. 

Депутат Дмитрий Пермяков уточнил у главы Пскова, рассматривался ли этот вопрос на заседании комитета, а также спросил у прокуратуры, нет ли в факте вынесения данного вопроса на сессию конфликта интересов. Представитель надзорного ведомства ответил, что таких признаков не усматривает. А Елена Полонская сообщила, что комитет по этому вопросу не состоялся, и обвинила Дмитрия Пермякова в популизме. Она заметил, что на сессии не раз выносились вопросы, которые не рассматривались на комитете. «И не единороссы прогуляли заседание комитета, на который был вынесен этот вопрос», - добавила глава города.

Затем слово взял замглавы Пскова, коммунист Александр Баев. Он выразил недоумение, зачем было созывать сессию ради такого малозначительного вопроса, а не, например, по важным изменениям в бюджет. Также он заявил, что в знак протеста КПРФ покидает сессию, что депутаты-коммунисты и сделали. Руководитель фракции «Единой России» в ПГД Денис Иванов уточнил, что сессия созывалась не ради этого вопроса, а ради решения по детскому саду на улице Алехина.

Тем не менее, вопрос был решен положительно.

Теги: #псковская городская дума #ПГД #депутаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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