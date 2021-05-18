Общество

Родившая в такси печерянка: Водителя сделаем крестным

Тимофей Болманов родился 14 мая в 18:43. И только в 18:55 он и его мама поступили в Перинатальный центр. Роды состоялись в такси. Процессом руководил водитель, а отогревали новорожденного папиной футболкой.

Тимофей рад своему появлению на свет.

Не дотерпела

Для Анастасии Болмановой роды уже не первые, в семье подрастает пятилетняя Алиса. Когда начали планировать вторую беременность, обсуждали вопрос о присутствии на родах папы. Однако из-за коронавируса в Псковский перинатальный центр отцов в родзал не пускают. Но жизнь, как всегда, оказалась хитрее: Артем Болманов не просто присутствовал на родах, он их принимал.

Предполагаемой датой родов было обозначено 20 мая. Получить направление на госпитализацию Анастасия должна была 18 мая. Старшая дочка появилась на свет в Петербурге, те роды были стремительными, но до роддома доехать успели. Вот врачи и собирались положить женщину под присмотр. Однако Тимофей с медицинскими выкладками не согласился.

Первые признаки скорого появления младенца на свет Анастасия почувствовала к обеду 14 мая. Однако не сразу поняла, что дискомфортные ощущения — это схватки. В пять вечера пришла ясность — пора. Дочку отвезли к бабушке.

Алиса привыкает к роли старшей сестры.

Семья живет в Печорах, карета скорой помощи — одна на весь район. Побоялись, что она может находиться на дальнем вызове, и в Псков успеть не удастся. Вызвали такси. За рулем находился водитель неотложки, подрабатывающий извозом между сменами, Николай Собот.

Таких совпадений не бывает. Не было случайности и в этот раз. Болмановы знакомы с Николаем, знали, что он в этот день развозит клиентов, так что звонили целенаправленно.

«В районе Печков поняла, что не зря поехали, - вспоминает Анастасия. - Роды начались внезапно и сильно, уже в Неелово отошли воды. Дорога забита, светофоры, как назло красные».

До роддома женщина «не дотерпела» считанные сотни метров. Тимофей родился в «Ладе Гранте» на улице Юбилейной. Мама расположилась на заднем сидении, папа, насколько мог, помогал ей с переднего кресла. Направлял их действия Николай Собот. Принимать роды ему не то, чтобы привычно, но знакомо. Один раз он помогал в «скорой» фельдшеру, еще дважды ассистировал на дому, когда везти роженицу было уже поздно.

«Были растеряны, не знали, что делать, - говорит Николай об оказавшихся в его машине родителях. - Пару советов дал. Анастасия в джинсах сидела, говорю "Давай быстрей, сдергивай!" Когда ребенок родился, сказал, чтобы почистили от пленочек ротик и носик. Перевернули, пусть откашляется. Слышу, закричал — все нормально».

Ребенка приложили к материнской груди, и раздеваться пришлось уже отцу. Младенца завернули в его футболку, так как микроклимат в машине не располагал к комфортному знакомству новорожденного с миром.

Медики отнеслись с юмором

Пока в такой панике ехали, в роддом позвонить не успели. К воротам приехали уже с малышом. Николай побежал за персоналом, медики подвезли каталку. Анастасия отправилась в родзал, где перерезали пуповину и провели другие медицинские манипуляции. Мальчик весом 2890 г. и ростом 50 см родился здоровым, мама экстремальные роды тоже перенесла отлично.

«Врачи нас приняли с улыбкой. Дежурная бригада была супер, - Анастасия благодарна медикам. - Думала приеду, будут ругать, где я раньше была. А, нет, все с юмором».

Отец оформил документы, а после отправился с таксистом на химчистку автосалона и обратно домой. Поездка обошлась в тысячу рублей — такие внеплановые платные роды.

Маму и малыша выписали всего через четыре дня — 18 мая, когда Анастасия только должна была ложиться в перинатальный. На выписку получили подарок, как и другие семьи: открытку от губернатора, памятную медаль «Рожденному на земле псковской» и сертификат на пять тысяч рублей.

Николай Собот, пока следил за дорогой и давал ценные указания, толком не успел разглядеть младенца. Скоро у него будет для этого больше возможностей. Болмановы подумывают предложить ему стать крестным — официально закрепить ту роль, какую он сыграл в судьбе мальчика в первые минуты его жизни.

Имя для новорожденного придумали заранее.

«Ещё при беременности, как только узнали пол, муж сразу сказал, что ему нравится имя Тимофей, - поясняет мама. - Мне тоже понравилось, в итоге на нём и остановились. Когда увидели ребёнка — решили, да, похож на Тиму. Плюс именины 16 мая оказались близко».

Артем уже гуляет с сыном по Печорам.

Сейчас Тимофей, как обычный ребенок нескольких дней от роду, ест, спит и набирается сил. Материалы в СМИ останутся ему на память о чудесном рождении на заднем сидении такси на улице Юбилейной в Пскове за несколько сот метров от роддома.

Юлия Магера