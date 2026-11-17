После нескольких спокойных дней магнитосфера Земли вновь готовится к возмущению. Согласно прогнозам Лаборатории солнечной астрономии, сегодня, 17 ноября, ожидается усиление геомагнитной активности из-за потока солнечного ветра, вырвавшегося из небольшой корональной дыры.

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По оценкам специалистов, вероятность развития слабой магнитной бури составляет 56%, еще 35% приходится на геомагнитные возмущения, и лишь 9% — на сохранение полностью спокойной обстановки. Пик активности прогнозируется в утренние часы: по разным данным, индекс Kp может подняться до 4,3–4,7 балла, а в отдельных прогнозах — достичь отметки 4,7, что вплотную приближается к порогу бури, который начинается с 5 баллов. Ожидается, что возмущение будет локальным и к полудню пойдет на спад.