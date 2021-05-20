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Общество

Около 2 тысяч тестов на COVID-19 сделали родителям выпускников в Псковской области

21.05.2021 14:38|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил со своим первым заместителем Верой Емельяновой подготовку к проведению выпускных в образовательных учреждениях региона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, сегодня выпускается около 4,5 тысяч школьников, для их родителей провели почти 1,8 тысячи тестов на COVID-19.

Глава региона напомнил, что принято непростое решение, чтобы разрешить родителям присутствовать на выпускных. На этот шаг пошли далеко не все субъекты. Он подчеркнул, что, учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, требования и рекомендации для организации праздников разработаны Роспотребнадзором, и они должны соблюдаться неукоснительно.

Особое внимание на встрече уделили организации ПЦР-тестирования. Ранее было принято решение, что исследования для родителей будут бесплатными.

Вера Емельянова заметила, что проведена серьезная межведомственная работа, чтобы обеспечить безопасность во время выпускных. «Старались процесс сопровождать практически в ручном режиме. Информация до школ доведена. Положительные результаты тестов единичны, с такими родителями в индивидуальном порядке отрабатывает Роспотребнадзор. Но это не повлечет серьезных запретов на проведение мероприятий», - подчеркнула она и добавила, что в некоторых случаях для удобства родителей медики выезжали прямо в учреждения образования, чтобы провести тестирование на месте. Вице-губернатор также заверила, что в проведении ПЦР-тестирования региональных специалистов готовы подстраховать и коллеги из Санкт-Петербурга.

Михаил Ведерников призвал должным образом организовать разъяснительную работу с родительскими комитетами, классными руководителями. По словам губернатора, остается много обращений от родителей, в том числе и в социальных сетях. «Я, как руководитель региона, взял на себя персональную ответственность, пошел навстречу детям. Это не органы власти придумывают дополнительные ограничения - это требования главного санитарного врача региона. Крайне важно, чтобы родители понимали - от строгого соблюдения регламента Роспотребнадзора зависит их безопасность и детей. А ведь впереди выпускные экзамены и поступление в вузы», - подчеркнул губернатор.

«Все вопросы, которые у людей возникают, мы стараемся моментально отрабатывать и обеспечивать взаимодействие между образовательными и медицинскими организациями», - заверила Вера Емельянова.

Михаил Ведерников поручил вице-губернатору провести оперативное совещание, чтобы еще раз детально проработать с муниципалитетами наиболее актуальные вопросы. «Все тесты должны проводиться максимально оперативно и максимально оперативно их результаты должны быть доведены до родителей», - сказал Михаил Ведерников. Кроме того, по поручению главы региона руководство регионального комитета по образованию должно провести совещание с руководителями детских садов и школ, чтобы исключить формальный подход к организации работы. Учреждение должно создать условия, чтобы выпускной состоялся с соблюдением норм и требований безопасности.

Напомним, в этом году из детских садов выпускаются более 6 тысяч дошколят. 9-й и 11-й классы окончат еще более 8,7 тысячи учащихся. Согласно приказу областного комитета по образованию, составленного в соответствии с рекомендациями территориального управления Роспотребнадзора, допуск на праздник родителям открыт после получения отрицательного теста на коронавирус (сроком не более 3-х дней) либо при предъявлении справки о завершении вакцинации или наличии антител.

Теги: #Псковская область #образование #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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