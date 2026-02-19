Зарплаты ИТ-специалистов в Псковской области выросли на 42% за пять лет

ИТ-специалисты в Псковской области за последние пять лет стали зарабатывать заметно больше. Медианная зарплата, которую предлагают работодатели в вакансиях, выросла на 19,3 тыс. рублей (+42%) и к концу 2025 года составила 65 тыс. рублей. При этом ожидания самих соискателей увеличились на 14,4 тыс. рублей и достигли 68,2 тыс. рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Изображение создано с помощью нейросети

И предложения, и ожидания по заработной плате существенно отличаются в зависимости от конкретной специализации. Так, в вакансиях в Псковской области в 2025 году медиана предлагаемых зарплат для DevOps-инженеров составила 207,6 тыс. руб. (ожидания — 193,1 тыс. руб.), для дата-сайентистов — 200 тыс. руб. (ожидания — 120,4 тыс. руб.), для системных аналитиков — 153,8 тыс. руб. (ожидания — 163 тыс. руб.). Продуктовым аналитикам предлагают 122,5 тыс. руб. (ожидания — 129,1 тыс. руб.), BI-аналитикам и аналитикам данных — 100 тыс. руб. (ожидания — 101,1 тыс. руб.), гейм-дизайнерам — 97 тыс. руб. (ожидания — 75,9 тыс. руб.).

Интересно, что в России выросла доля женщин-соискательниц в области информационных технологий. Если в 2021 году на них приходилось всего 27% резюме в ИТ-сфере, то по итогам 2025 года — уже 38%. Среди молодежи соотношение полов еще более близкое: в категории 17 лет и младше на девушек-соискательниц приходится 47% ИТ-резюме (на юношей — 53%), а в категории 18-24 лет — 41% (на юношей — 59%).

По итогам 2025 года медиана зарплатных ожиданий женщин 19-30 лет, претендующих на работу в ИТ-сфере, составила 68 тыс. руб., мужчин того же возраста — 89 тыс. руб. В группе соискателей 31-40 лет зарплатные ожидания женщин — 98 тыс. руб., мужчин — 152 тыс. руб.

Наиболее высокие зарплатные ожидания среди женщин из ИТ-сферы наблюдаются у соискательниц, претендующих на позиции директора по информационным технологиям (243 тыс. руб., у мужчин — 294 тыс. руб.), руководителя группы разработки (202 тыс. руб., у мужчин — 282 тыс. руб.) и технического директора (193 тыс. руб., у мужчин — 222 тыс. руб.).

«В ИТ-сфере женщины претендуют не только на рядовые, но и на руководящие должности — за последний год на hh.ru насчитывается более 15 тыс. таких резюме, что составляет более трети (32%) от всех резюме руководителей в сфере информационных технологий», — отметила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.