Псковские поисковики проводят «Уроки мужества» в школах города

Комиссар поискового отряда «Застава», который входит в региональное объединение «След «Пантеры»», Михаил Корнеев провел «Урок Мужества» для школьников Естественно-математического лицея №20 г. Пскова, сообщил Псковской Ленте Новостей Михаил Корнеев.

Фото здесь и далее: Михаил Корнеев

На встречу, которая прошла накануне Дня защитника Отечества, собрался целый актовый зал - около ста учеников 5-7 классов.

«Такой интерес учеников вполне понятен – это не просто урок истории. На такую серьёзную тему – о героическом прошлом нашей страны – на понятном для детей языке рассказывает человек, который непосредственно связан с темой восстановления исторической памяти», - отметили представители поискового отряда «Застава».

«Поисковое движение — это не просто организация, это большое сообщество единомышленников, неравнодушных к истории своей страны, к героям Великой Отечественной войны, отдавшим свои жизни за нашу Родину, — говорит Михаил Корнеев. — Наша задача сделать так, чтобы белых пятен на страницах Отечественной войны стало меньше, чтобы на бывших полях сражений не лежали незахороненные останки наших солдат, чтобы их имена были увековечены, а родственники могли бы узнать об их фронтовой судьбе».

По словам Михаила Корнеева, уроки Мужества дают возможность реализовать принцип «живой истории».

«Важно не просто говорить, что мы помним войну, - говорит поисковик. - А сделать так, чтобы как можно больше граждан нашей страны, и в первую очередь подрастающее поколение, понимало значение именно нашей Победы в Великой Отечественной войне».

На уроках поисковики говорят с ребятами о трудностях, с которыми сталкиваются во время раскопок, о бойцах, которые считались без вести пропавшими, но были найдены на полях сражений и опознаны. О том, как благодарны родные красноармейцев, которых спустя много лет удалось вернуть на родину и захоронить.

Дети с интересом слушали рассказ, интересовались, что чаще всего находят поисковики, сколько еще будут искать, когда проходят Вахты памяти и как можно стать поисковиком.