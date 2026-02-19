 
Общество

СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области посетили прокурор области, региональный омбудсмен и председатель ОНК

Прокурор Псковской области, государственный советник юстиции 3 класса Андрей Мошков, уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов, председатель Общественной наблюдательной комиссии Псковской области Николай Червяков и член ОНК Алексей Зацепов посетили псковский следственный изолятор, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: Пресс-служба УФСИН России по Псковской области 

Главной целью стала проверка соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

В сопровождении начальника УФСИН России по Псковской области Виктора Леонова и начальника СИЗО-1 Тимура Джалилова прокурор области, омбудсмен, члены ОНК совершили обход учреждения. Они посетили камеры, в том числе для содержания женщин и несовершеннолетних, а также помещения карцеров и ШИЗО, осмотрели отряд по хозяйственному обслуживанию, пищеблок, церковь, пост видеоконтроля, следственные кабинеты, помещение для проведения краткосрочных свиданий и другие административно-хозяйственные объекты.

 

Особое внимание во время визита обращалось на соблюдение прав и законных интересов лиц, содержащихся в СИЗО, санитарное состояние, материально-бытовое и медицинское обеспечение, организацию питания. При обходе каждого объекта проводились беседы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на предмет наличия у них жалоб на условия содержания в учреждении. Также был проведен прием по личным вопросам.

В завершение визита Андрей Мошков указал на неукоснительное соблюдение прав и законных интересов лиц, содержащихся в следственном изоляторе, организацию получения квалифицированной медицинской помощи и качество приготовления пищи.

