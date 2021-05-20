Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
За покупками с экосумкой
БОПЭТ цифры и факты
50 лет в сельском хозяйстве
Упрощенный механизм оплаты за электроэнергию
Модно и практично
Лицей Ростелекома
Для чего это нужно и где установить?
конкурс - застройка Четырех углов
Кольцо с дровяником
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 20.05.2021 12:302 Гидрометцентр спрогнозировал окончательное наступление летней погоды в Псковской области 21.05.2021 19:350 Неделя безопасности дорожного движения проходит в Псковской области 21.05.2021 19:050 Семинар в рамках проекта «Эстафета поколений» прошел в Пскове 21.05.2021 18:430 Профилактической мероприятие «Дети и транспорт» начнется в Псковской области с 24 мая 21.05.2021 18:312 Благодаря настойчивости граждан и содействию депутата в Лисьих Горках заменят водопровод 21.05.2021 17:590 Знаковые события сферы образования в пандемию обсудили на совещании губернатора
 
 
 
Самое популярное 20.05.2021 12:302 Гидрометцентр спрогнозировал окончательное наступление летней погоды в Псковской области 19.05.2021 13:5326 В областном комитете по образованию сменился председатель 18.05.2021 15:514 Названа официальная причина госпитализации детей в Великих Луках 19.05.2021 14:164 Новый руководитель областного комитета по образованию прокомментировал свое назначение 20.05.2021 10:050 Ушедшего в лес молодого опочанина нашли мертвым
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Благодаря настойчивости граждан и содействию депутата в Лисьих Горках заменят водопровод

21.05.2021 18:31|ПсковКомментариев: 2

Депутат областного Собрания Алексей Севастьянов встретился с жителями района Лисьи Горки, чтобы обсудить сроки начала работ по перекладке водопровода на улице Хвойной. Замены проржавевших водопроводных труб, в которых чистая вода из водозабора превращается в непригодную для питья жидкость, граждане добивались много лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Чтобы проинформировать жителей об этапах предстоящего ремонта, Алексей Севастьянов пригласил на встречу представителей городского водоканала. «Мы планируем заменить участок водопровода порядка 100 метров методом ГНБ от артезианской скважины, чтобы выйти на улицу Хвойная, а на самой Хвойной мы будем перекладывать весь водопровод», – пояснил начальник цеха водоснабжения №4 МП «Горводоканал» Антон Карпов. По словам специалиста, старые трубы заменят на пластиковые диаметром 100 мм. Июнь и июль уйдут на закупку материалов по конкурсным процедурам и подготовительные работы, начало ремонта запланировано на август, завершение – к концу лета.

«Проколом будете трубы менять или открытым способом?» – поинтересовался Алексей Севастьянов.
«По улице пойдем открытым способом, экскаватор будет копать траншею – без этого никак», - рассказал специалист.

Пользуясь случаем, сотрудник водоканала попросил местных жителей с пониманием отнестись к предстоящим неудобствам – из-за того что водопроводные трубы проходят очень близко к границам участков, возможно, на время ремонтных работ придётся снять заборы.

«По поводу проблем с водой жители Лисьих Горок обращаются очень давно. Этот вопрос, честно сказать, мы решаем уже лет десять, - напомнил Алексей Севастьянов. - Сначала ставили на баланс скважину – она не была на балансе водоканала, потом сети, и вот сейчас мы, наконец, пришли к тому, что просьбы жителей городской окраины услышаны». По словам депутата, добиться результата удалось совместными усилиями.

«Я в шутку сказал людям, что у нас получилось, благодаря их настойчивости и нашей с ними дружбе, но на самом деле, так и есть, - отметил Алексей Севастьянов. - Инициативу граждан надо поддерживать: большинство из них пенсионного возраста, и, кроме власти, по большому счёту многим помочь сегодня некому. Мы стучались во все двери, и то, что решение принято, и деньги выделены, – результат наших консолидированных действий».

Обсудив замену водопроводных сетей на улице Хвойной, жители вместе с депутатом перешли на улицу Трохина – там месяц назад начался ремонт дорожного полотна и обустройство тротуаров.

«Делают хорошо, качественно, но спуск от домов слишком круто сделан – зимой очень скользко будет», - прозвучали замечания от местного населения. Опасения людей развеял заместитель начальника УГХ администрации Пскова Александр Грацкий, который пояснил, что уровень дорожного полотна будет поднят при асфальтировании.

«Подрядчик укладывается в сроки. Если позволят погодные условия, в ближайшее время должен приступить к асфальтированию проезжей части. Тротуар выполнен, осталось укрепление кромки. В июне должны нанести разметку и уложить искусственные дорожные неровности», - обозначил объём оставшихся работ специалист. Кроме того, по просьбе граждан коммунальные службы выровняют грейдером небольшую грунтовую дорогу, соединяющую две основные улицы Лисьих Горок.

«Ну что, теперь встречаемся в августе, когда начнут менять водопровод» - обратился к жителям Алексей Севастьянов. Местная активистка Наталья Поликарпова подтвердила договорённость, а также пообещала к этому времени продемонстрировать Алексею Севастьянову обновлённую волейбольную площадку, сетку и песок для которой, откликнувшись на просьбу жителей, ранее приобрел депутат.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы проведение очных выпускных вечеров в условиях ограничений?
В опросе приняло участие 297 человек
21.05.2021, 19:460 Когда отремонтируют разрушенный из-за ливней мост через реку уза, рассказал Борис Елкин 21.05.2021, 19:350 Неделя безопасности дорожного движения проходит в Псковской области 21.05.2021, 19:080 Сборная России обыграла Чехию на старте чемпионата мира по хоккею 21.05.2021, 19:050 Семинар в рамках проекта «Эстафета поколений» прошел в Пскове
21.05.2021, 18:480 Дорогу Нестрино — Порхов приведут в порядок в рамках нацпроекта 21.05.2021, 18:430 Профилактической мероприятие «Дети и транспорт» начнется в Псковской области с 24 мая 21.05.2021, 18:312 Благодаря настойчивости граждан и содействию депутата в Лисьих Горках заменят водопровод 21.05.2021, 18:101 Инфляция в Псковской области в апреле продолжила снижение
21.05.2021, 18:000 Александр Козловский о модном голосовании и важности каждого голоса 21.05.2021, 17:590 Знаковые события сферы образования в пандемию обсудили на совещании губернатора 21.05.2021, 17:520 Пскович получил условный срок за покупку наркотиков 21.05.2021, 17:520 Неблагоприятные метеорологические явления наступят в Псковской области
21.05.2021, 17:460 Новый детский сад в Великих Луках посетил Андрей Ермаков 21.05.2021, 17:441 Прокуратура не выявила нарушений в приказе о проведении выпускных в Псковской области 21.05.2021, 17:350 Более 100 миграционных нарушений выявили в Псковской области 21.05.2021, 17:310 Власти окажут поддержку для восстановления наиболее пострадавших от непогоды объектов в Псковской области
21.05.2021, 17:311 Посадки и весеннее обновление псковских випов  21.05.2021, 17:280 Псковский Центр СПИД возглавила Елена Карзанова 21.05.2021, 17:261 Псковские росгвардейцы днем и ночью повышают профнавыки в полевых условиях 21.05.2021, 17:200 В Пскове изменится расписание движения автобуса №14
21.05.2021, 17:170 Экс-директор Псковпассажиравтотранса предстанет перед судом за налоговое преступление 21.05.2021, 17:131 Капремонт двух мостов в Гдовском районе обойдется в 900 млн рублей 21.05.2021, 17:130 Пассажирка пострадала в тройном ДТП на трассе в Псковском районе 21.05.2021, 17:030 Вечер памяти журналиста и поэта Алексея Маслова пройдет в Пскове
21.05.2021, 16:550 В микрорайоне «Псковкирпич» построят новый водозабор 21.05.2021, 16:500 Псевдо‎медсестра‎ осмотрела и обокрала псковскую пенсионерку 21.05.2021, 16:461 Борис Елкин: В Псковской области нет идеальных дорожных подрядчиков 21.05.2021, 16:400 Бенефис заслуженной артистки России пройдет в Псковском драмтеатре
21.05.2021, 16:330 Великолучанин поверил мошеннику и стал должником 21.05.2021, 16:040 Около 300 человек остаются без электроснабжения в Псковской области 21.05.2021, 16:020 Финал футбольного турнира «Маленькие сердца» прошел в Пскове 21.05.2021, 15:570 Проект «Не во имя славы» представляют в «Михайловском»
21.05.2021, 15:502 Финалистки великолукских конкурсов красоты устроили фотосессию в красных платьях 21.05.2021, 15:402 Губернатор Петербурга появился на публике без усов 21.05.2021, 15:330 12 псковских тхэквондистов поедут в Грецию в составе сборной России 21.05.2021, 15:251 Подрядчик готов отремонтировать дорогу Шимск — Феофилова Пустынь в текущем году
21.05.2021, 15:180 Суд обязал псковича держать свиней, коров и гусей за забором 21.05.2021, 15:114 В школах Пскова начались последние звонки 21.05.2021, 15:086 Выездная школа реставрации будет работать на псковских объектах ЮНЕСКО в 2022 году 21.05.2021, 15:036 Псковский губернатор пообещал жесткие последствия при срыве графика погашения долга за газ
21.05.2021, 14:530 В Псковской области пьяная женщина до смерти забила мужчину 21.05.2021, 14:490 Фотофакт: На улице Максима Горького начинается ремонт 21.05.2021, 14:380 Около 2 тысяч тестов на COVID-19 сделали родителям выпускников в Псковской области 21.05.2021, 14:294 Александр Козловский: Дистанционное голосование за участников праймериз пройдет открыто и прозрачно
21.05.2021, 14:230 1400 км псковских дорог отремонтируют по проекту «Развитие федеральной магистральной сети» 21.05.2021, 14:063 Предложения студентов могут внести в итоговый проект реставрации храма в Печорах 21.05.2021, 14:000 Псковские футболисты отправятся на матч в Петербург 21.05.2021, 13:560 «Русские узоры» представят Псковскую область на Дельфийских играх
21.05.2021, 13:542 «Акценты» Донецкого: Обещание Путина, переименование «Октября» и Манижа в финале «Евровидения» 21.05.2021, 13:341 Псковская таможня отмечает 30-летний юбилей 21.05.2021, 13:110 В Псковской области мошенники нашли новый повод для обмана 21.05.2021, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Борисом Елкиным
21.05.2021, 12:538 Александр Козловский надеется, что беспартийным участникам праймериз близки взгляды единороссов 21.05.2021, 12:440 Итоги работы выездной школы реставрации подвели в Печорах 21.05.2021, 12:420 Около 90 псковских школьников участвуют в олимпиаде по финансовой безопасности 21.05.2021, 12:342 Защита Михаила Гавунаса заявила о нарушениях при проведении обыска
21.05.2021, 12:260 Нарушения в сфере пожарной охраны выявили у железной дороги Забелье — Пустошка 21.05.2021, 12:212 Жителям Псковской области разъяснили способы передачи показаний электросчетчиков 21.05.2021, 12:160 Более 20 километров дороги ремонтируют в Гдовском районе 21.05.2021, 12:121 В суд по делу Гавунаса пришел поясняющий прокурор
21.05.2021, 12:001 Вопрос о концессии для создания Центра спортивной гимнастики рассмотрели депутаты 21.05.2021, 12:000 Еще три человека умерли от коронавируса в Псковской области 21.05.2021, 11:520 «Собственной персоной»: Вся правда о безопасных и качественных дорогах в Псковской области 21.05.2021, 11:471 В Псковской области откроют 119 участков для проведения праймериз «Единой России»
21.05.2021, 11:401 Дорогу от Изборска до границы с Эстонией отремонтируют за 433 млн рублей 21.05.2021, 11:360 «Гайд-парк»: Александр Козловский о предварительном голосовании «Единой России» 21.05.2021, 11:300 Псковские музыканты выступят на фестивале Ural Music Night 21.05.2021, 11:230 До 21°C потеплеет в Псковской области 22 мая
21.05.2021, 11:180 «Хайпожоры»: О политическом акционизме и «коте, которому делать нечего» 21.05.2021, 11:143 В Пермском крае школьник напал на учителя с ножом 21.05.2021, 11:021 ПСБ снижает ставки по военной ипотеке до 6,6% и улучшает условия кредитования 21.05.2021, 10:480 В Псковской области нашли склад оружия времен войны в вольере у собаки
21.05.2021, 10:450 «Лабораторию безопасности» посетили псковские школьники 21.05.2021, 10:300 Молодые арбитры Пскова и Великих Лук прошли обучение в спецшколе 21.05.2021, 10:240 Порховская прокуратура помогла многодетной семье получить участок 21.05.2021, 10:170 Водитель перевернувшегося в Пустошкинском районе автомобиля заснул за рулем
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.