Общество

Благодаря настойчивости граждан и содействию депутата в Лисьих Горках заменят водопровод

Депутат областного Собрания Алексей Севастьянов встретился с жителями района Лисьи Горки, чтобы обсудить сроки начала работ по перекладке водопровода на улице Хвойной. Замены проржавевших водопроводных труб, в которых чистая вода из водозабора превращается в непригодную для питья жидкость, граждане добивались много лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Чтобы проинформировать жителей об этапах предстоящего ремонта, Алексей Севастьянов пригласил на встречу представителей городского водоканала. «Мы планируем заменить участок водопровода порядка 100 метров методом ГНБ от артезианской скважины, чтобы выйти на улицу Хвойная, а на самой Хвойной мы будем перекладывать весь водопровод», – пояснил начальник цеха водоснабжения №4 МП «Горводоканал» Антон Карпов. По словам специалиста, старые трубы заменят на пластиковые диаметром 100 мм. Июнь и июль уйдут на закупку материалов по конкурсным процедурам и подготовительные работы, начало ремонта запланировано на август, завершение – к концу лета.

«Проколом будете трубы менять или открытым способом?» – поинтересовался Алексей Севастьянов.

«По улице пойдем открытым способом, экскаватор будет копать траншею – без этого никак», - рассказал специалист.

Пользуясь случаем, сотрудник водоканала попросил местных жителей с пониманием отнестись к предстоящим неудобствам – из-за того что водопроводные трубы проходят очень близко к границам участков, возможно, на время ремонтных работ придётся снять заборы.

«По поводу проблем с водой жители Лисьих Горок обращаются очень давно. Этот вопрос, честно сказать, мы решаем уже лет десять, - напомнил Алексей Севастьянов. - Сначала ставили на баланс скважину – она не была на балансе водоканала, потом сети, и вот сейчас мы, наконец, пришли к тому, что просьбы жителей городской окраины услышаны». По словам депутата, добиться результата удалось совместными усилиями.

«Я в шутку сказал людям, что у нас получилось, благодаря их настойчивости и нашей с ними дружбе, но на самом деле, так и есть, - отметил Алексей Севастьянов. - Инициативу граждан надо поддерживать: большинство из них пенсионного возраста, и, кроме власти, по большому счёту многим помочь сегодня некому. Мы стучались во все двери, и то, что решение принято, и деньги выделены, – результат наших консолидированных действий».

Обсудив замену водопроводных сетей на улице Хвойной, жители вместе с депутатом перешли на улицу Трохина – там месяц назад начался ремонт дорожного полотна и обустройство тротуаров.

«Делают хорошо, качественно, но спуск от домов слишком круто сделан – зимой очень скользко будет», - прозвучали замечания от местного населения. Опасения людей развеял заместитель начальника УГХ администрации Пскова Александр Грацкий, который пояснил, что уровень дорожного полотна будет поднят при асфальтировании.

«Подрядчик укладывается в сроки. Если позволят погодные условия, в ближайшее время должен приступить к асфальтированию проезжей части. Тротуар выполнен, осталось укрепление кромки. В июне должны нанести разметку и уложить искусственные дорожные неровности», - обозначил объём оставшихся работ специалист. Кроме того, по просьбе граждан коммунальные службы выровняют грейдером небольшую грунтовую дорогу, соединяющую две основные улицы Лисьих Горок.

«Ну что, теперь встречаемся в августе, когда начнут менять водопровод» - обратился к жителям Алексей Севастьянов. Местная активистка Наталья Поликарпова подтвердила договорённость, а также пообещала к этому времени продемонстрировать Алексею Севастьянову обновлённую волейбольную площадку, сетку и песок для которой, откликнувшись на просьбу жителей, ранее приобрел депутат.