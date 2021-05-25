Общество

Арест «Мерседеса» сподвиг жителя Новоржевского района выплатить долг

Житель Новоржевского района выплатил задолженность по алиментам в размере 96 тысяч рублей на содержание своего несовершеннолетнего сына после мер принудительного характера со стороны судебных приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

В собственности у мужчины находится автомобиль «Мерседес Бенц». Судебный пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении имущества должника, а также наложил арест на машину.

Должнику разъяснили, что, если он не погасит задолженность по алиментам, автомобиль передадут на реализацию. Не желая расставаться с автомобилем, мужчина погасил задолженность по алиментам в полном объеме.