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Многодетная мать получила рекордное количество номинаций на конкурсе «Миссис Великие Луки»

Многодетная мать Юлия Жукевич получила рекордное количество номинаций на конкурсе «Миссис Великие Луки - 2021». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса, девушка одержала победу в пяти номинациях.

«В категории "Мисс" максимальное количество номинаций и подарков собрала Кристина Дуганова, у нее 3 номинации», - рассказали организаторы.

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Помимо восьми топовых номинаций в категориях «Мисс Великие Луки - 2021» и «Миссис Великие Луки - 2021», финалистки собрали «урожай лент и подарков» от партнеров и спонсоров.

В номинации «Миссис зрительских симпатий» победила Юлия Жукевич, получив в качестве подарка миостимулятор YAMAGUCHI и сертификат от продюсерского центра «Королев продакшн».. В номинации «Мисс зрительских симпатий» большинство выбрало Кристину Дуганову, которой вручили сертификат на 3000 рублей от салона «Ола-ла» и сертификат от продюсерского центра «Королев продакшн».

В интернет-голосовании победили Юлия Жукевич (среди «Миссис Великие Луки») и Эллина Вальцева (среди «Мисс Великие Луки»). Победительницы получили месяц безлимитного фитнеса от спортивного клуба S-fitness и сертификат от продюсерского центра «Королев продакшн».

В номинации «Спонсорские симпатии» лучшими стали Марина Кутузова и Елизавета Артемьева. В качестве подарков они получили сертификат номиналом 35 000 рублей от продюсерского центра «Королев продакшн» и эксклюзивный подарок от XIAOMI.

В номинации «Миссис талант» отметили Ольгу Титенкову, а в «Мисс талант» - Кристину Дуганову. Им вручили подарки от YAMAGUCHI, XIAOMI и сертификат от продюсерского центра «Королев продакшн».

В номинации «Мисс фото» победила Алина Смирнова, она получила сертификат от Марины Романюк.

В номинации «Мисс Make UP» лучшей стала Елизавета Расчетова, ей подарили фирменную сумку от XIAOMI.

В номинации «Мисс Beauty Queen» выиграла Софья Голубева, ей вручили подарок от фотостудии ZEN.

Победительница в номинации «Мисс Бикини» Софья Рубенкова получила эксклюзивный подарок от XIAOMI.

Специального приза от продюсерского центра «Королев продакшн» удостоилась Алина Гаврилова - ей передали сертификат номиналом 35 000 рублей от продюсерского центра «Королев продакшн».

Специальный приз от строительной компании AV-HOUSE вручили Эллине Вальцевой - сертификат на посещение гостевого дома «Пятница».

Специальный приз от международного агентства «Дива Моделс» (обложка журнала из Нью-Йорка и контракт) получила Екатерина Качанова.

«Миссис бизнес-вумен» стала Ольга Федорова, ей подарили массажер для лица и тела YAMAGUCHI и сертификат от стилиста Ольги Горной.

В номинации «Миссис Грация» победила Елена Дяглева, ей вручили подарок от фотостудии ZEN.

Лучшей в номинации «Миссис Фото» стала Анастасия Алексеева, ей подарили сертификат от Марины Романюк.

В номинации «Миссис Обаяние» победила Наталья Емельяненко, ей подарили фирменная сумка от XIAOMI.

В номинации «Достояние Великих Лук» наградили многодетных мам-финалисток - Светлану Фетисову и Юлию Жукевич. Они получили фирменную мягкую игрушку YAMAGUCHI и сертификат от продюсерского центра «Королев продакшн».

Специальный приз от продюсерского центра «Королев продакшн» получила Екатерина Павленко - это сертификат номиналом 35000 руб. от продюсерского центра «Королев продакшн».

Специальный приз от строительной компании AV-HOUSE подарили Юлия Жукевич - сертификат на посещение гостевого дома «Пятница».

Также всем победителям в восьми топовых номинаций вручили:

- эксклюзивный брендированный календарь от радио «Монте Карло Великие Луки»;

- фирменные кружки от «Королев продакшн»;

- фирменные маски от дирекции конкурсов «Мисс Великие Луки - 2021» и «Миссис Великие Луки - 2021»

- подарки от представителя компании AVON в Великих Луках Ольги Болдышевой;

- фирменную обувь от торговой марки NORDMAN;

- карту гостя аквапарка «Акваполис» на 2021 год;

- фирменные подарки от ЗАО «ЗЭТО».