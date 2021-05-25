Общество

Александр Братчиков: Предприниматели умеют брать на себя ответственность

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравил бизнесменов с Днем российского предпринимательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Российские предприниматели вносят большой вклад в развитие нашей страны, активно участвуют в решении экономических и социальных задач, - отметил он. - Быть предпринимателем всегда непросто, а в новых условиях бизнесу приходится преодолевать еще большие трудности и решать многочисленные задачи. Знания, опыт, деловые качества предпринимателей сегодня особенно востребованы».

Александр Братчиков подчеркнул, что предприниматели умеют брать на себя ответственность, проявлять решимость, двигаться к намеченной цели, грамотно рассчитывая свои силы и ресурсы. «Вы продолжаете реализовывать намеченные планы, сохраняя на рынке труда рабочие места и обеспечивая жителей необходимыми товарами и услугами», - заметил глава администрации Пскова.

«Примите слова искренней благодарности за добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативу, упорство и трудолюбие. Уверен, опыт и энтузиазм, умение творчески мыслить и находить неординарные решения помогут вам воплотить в жизнь смелые проекты и перспективные идеи», - сказал он.

Александр Братчиков пожелал предпринимателям и их семьям крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, удачи во всех начинаниях, развития и процветания бизнеса на благо жителей города Пскова.