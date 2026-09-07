Михаил Мишустин поручил до декабря проанализировать эффективность форумов в России

Минэкономразвития и Минфин до 1 декабря проанализируют эффективность форумов, проводимых с привлечением средств федерального бюджета и бюджетов регионов, говорится в перечне поручений по итогам встречи главы правительства Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации.

«Совместно с Минэкономразвития Минфину с учетом указания президента предстоит проанализировать эффективность форумов, проводимых с привлечением средств федерального бюджета и бюджетов субъектов. Эта работа должна быть проведена до 1 декабря 2026 года, а предложения по оптимизации проведения форумов – представлены в правительство», – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Встреча Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации состоялась 29 июня. На ней обсуждалась совместная работа правительства и Совета Федерации по реализации задач, поставленных президентом.