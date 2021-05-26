Общество

Лучших участников конкурса «Останови огонь!» назвали в Пскове

Дом детства и юношества «Радуга» подвел итоги областного конкурса «Останови огонь!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в конкурсе приняли участие школьники 8-17 лет и обучающиеся организаций дополнительного образования.

Всего на поступило 205 работ из 19 муниципалитетов Псковской области. Конкурсанты представили работы по трем направлениям: видеоролики, фотографии и агитационные плакаты.

«Захватывающие дух снимки или серии снимков были выполнены как с помощью профессиональной техники, так и сняты на камеру мобильного телефона/смартфона. Главное, что в каждой работе чувствовалось сопереживание детей, их боль за погубленную огнем красоту природы, за гибель всего живого. Некоторым конкурсантам удалось даже поучаствовать в тушении пала травы, что также было запечатлено на бесценных снимках», - рассказали в «Радуге».

Лучшими в создании видеороликов «В объективе борьба с огнем» жюри назвало учеников 10 класса школы №47 города Пскова под руководством Елены Радионовой. Диплом II степени в этой номинации получили учащиеся детского объединения «Школьная дружина юных пожарных "Лучики безопасности"» при Бежаницкой средней школе и руководитель Римма Иванова. Награду за третье место получили обучающиеся детского объединения «Родник» из Локнянской средней общеобразовательной школы под началом Ларисы Андреевой.

Среди авторов представленных на конкурс агитационных плакатов на тему «Останови огонь» конкурсная комиссия выделила Людмилу Григорьеву из Пушкинских Гор и ее руководителя Надежду Григорьеву. Также высшую награду получили Александра Сафронова из Невеля и ее руководителя Наталью Сафронову.

Диплом II степени в этой же номинации получили Кирилл Баранов из Порхова (руководитель - Татьяна Воронкова), Иванова Анастасия из Порховского района (руководитель - Наталья Богданова), Илья Лептюхов из Новосокольнического района (руководитель - Елена Кропачева), Мария Николаева из Опочецкого района (руководитель - Елена Васильева), Матвей Степанов из Порхова (руководитель - Наталья Степанова) и Кристина Столярова из Невеля.

Третье место среди авторов агитационных плакатов жюри присудило Валентине Батищевой из Плюсского района и ее руководителю Елене Бариновой, Грибовской Дарье из Невеля (руководитель - Галина Долгушева), Елизавете Жилтовой из Опочецкого района (руководитель - Елена Васильева), Александре Ивановой из Новоржева и ее педагогу Светлане Федоровой, а также Анастасии Николаевской из Пскова (руководитель - Елена Радионова).

Лучшую фотографии на тему «Останови огонь» представил Иван Васильев из Новоржева и его наставник Елена Михайлова. Награду за второе место получил Максим Большаков из Великолукского района с педагогом Людмилой Михайловой.

Дипломом III степени жюри отметило Максима Барсукова из Локнянского района (руководитель - Ирина Барсукова), Егора Веселова из Куньинского района под руководством Надежды Смирновой, Татьяну Игнатьеву из Великолукского района с учителем Оксаной Куликовой, Анну Разыграеву из Красногородска (руководитель - Галина Разыграева), а также Кристину Саранцеву из Писковичей и ее педагога Марию Усову.

Лучшие конкурсные работы организаторы разместят в виртуальном альбоме на сайте Дома детства и юношества «Радуга».