Общество

Борщевик начал расти в обновленном парке Пскова

В обновленном парке между улицей Труда и проспектом Энтузиастов в Пскове начал расти борщевик. Об этом сообщила псковичка на сайте губернатора.

Фото здесь и далее: губернатор60.рф

«Не знаю, завезли ли его с новой землей во время реконструкции, или он появился по каким-то другим причинам, но его много и растет он по всему парку, что грозит, как вы понимаете, большими проблемами, - написала она. - Сейчас кусты небольшие, есть шанс избавиться. Мы могли бы попробовать вырвать их сами, но не уверена, что у нас есть полномочия на такие действия. Прошу, обратите внимание, парк после реконструкции стал очень популярным местом для отдыха и прогулок».

«По данному факту подрядной организации вынесено предписание о незамедлительном принятии мер по устранению данного растения с территории парка и о дальнейшем мониторинге всей территории парка на предмет повторного всхода сорного растения», - говорится в ответе главы администрации Пскова Александра Братчикова.