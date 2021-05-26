Общество

Путин подписал закон о поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин, которые он поручил разработать в послании Федеральному собранию, сообщает РИА Новости.

Документ опубликовали на портале правовой информации.

Так, с 1 июля неполным семьям, в которых есть дети от восьми до 17 лет, назначат ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе — в среднем по стране это 5,6 тысячи рублей.

С этой же даты женщинам, вставшим на учет в медицинской организации по беременности до 12 недель, начнут ежемесячно выплачивать 50% от прожиточного минимума.

Помимо этого, с 1 сентября больничные по уходу за детьми до восьми лет будут оплачиваться в размере 100% от среднего заработка.

Закон вступил в силу в день опубликования.

Как поясняла накануне председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, для получения указанных выплат и пособий вовремя и в полном объеме необходимо подать заявление на портале госуслуг.