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Общество

О будущем электронного голосования поспорили команды молодежного парламента и молодежного избиркома

28.05.2021 19:16|ПсковКомментариев: 1

Дискуссия о перспективах применения электронного дистанционного голосования во время выборных кампаний состоялась на площадке регионального парламента. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, в дебатах, прошедших в рамках клуба дебатов «Истина», приняли участие команды Молодежного парламента при областном Собрании депутатов и Молодежной избирательной комиссии Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Экспертами, оценивающими аргументированность высказываний оппонентов, выступили вице-спикер Виктор Остренко, заместитель председателя избирательной комиссии области Сергей Кулаков, член регионального избиркома Константин Калиниченко, начальник управления цифрового развития и связи администрации области, экс-председатель Молодежного парламента Денис Матвеев и его заместитель Виталий Рахманов.

Предваряя дебаты, Виктор Остренко выразил уверенность, что разговор предстоит очень интересный. «Заявленная тема крайне актуальна, особенно в преддверии избирательного цикла, который входит в финальную фазу – в сентябре мы будем избирать депутатов Государственной Думы и депутатов областного Собрания, и конечно, вопрос автоматизации проведения выборов волнует и граждан, и тех, кто организует избирательные процессы в современном цифровом мире. Главная задача – провести выборы максимально доступным и легитимным способом», - сказал парламентарий.

Сергей Кулаков обратил внимание на актуальность не только выбранной темы, но и самого формата дискуссии. «Дебаты являются одной из форм предвыборной агитации. Сегодня, отстаивая свою позицию, вы поймете, что, как и во время выборных дебатов, вы должны не только переспорить друг друга, но, что еще важнее, убедить в своей правоте третью сторону, чтобы мы – эксперты стопроцентно за вас проголосовали», - обратился к участникам команд заместитель руководителя избиркома.

Председатель Молодежного парламента Юлия Лысова на правах организатора мероприятия напутствовала коллег: «Обе наши команды имеют непосредственное отношение к выборным кампаниям – раз, и два – к молодежи, поэтому, кому, как не нам обсуждать эту тему, двигать прогресс и развивать нашу страну».

По результатам жеребьевки команда Молодежного парламента отстаивала позицию «Будущее за электронным голосованием», а команда Молодежного избиркома по правилам дебатов аргументировала противоположную точку зрения.

Среди явных плюсов перехода от бумажных бюллетеней к дистанционному голосованию назывались удобство, открытость, доступность, безопасность, точность, экономия времени, денег и человеческих ресурсов. Опасения использования электронных гаджетов для голосования были связаны с отсутствием уверенного доступа к интернету в отдаленных населенных пунктах, риском утечки персональных данных и «обвала» сайта для голосования при массовом наплыве пользователей.

Озвучив аргументы, участники дебатов ответили на вопросы оппонентов и экспертов. В заключительном выступлении команды резюмировали прозвучавшую ранее аргументацию и, используя все свое красноречие, постарались окончательно убедить экспертов в своей правоте. Победа в дебатах с минимальным перевесом по баллам досталась команде Молодежного парламента.

«Я шел на эти дебаты со скептическим настроением и ожиданием чтения по бумажке, но все оказалось по-другому – было круто! Реально молодцы, - поделился впечатлениями от игры Константин Калиниченко. - Я мучился, выставляя оценки, потому что мне понравились обе команды. А что касается темы электронного голосования, то я и сам не могу окончательно определиться. С одной стороны, мы все за прогресс, и он должен входить в нашу жизнь, с другой – мы живем стереотипами, и страшно нажать на кнопку, не видя, куда "улетает" твой голос».

«Электронное голосование не заменяет, а дополняет традиционное голосования, и я считаю, что это ключевой аргумент состоявшихся дебатов», - подвел своеобразный итог игры вице-спикер Виктор Остренко.

Уже за рамками дебатов, ограниченных строгими правилами, члены обеих команд и эксперты сошлись во мнении, что электронное голосование наряду с классическим форматом голосования на стационарных избирательных участках имеет право на существование и непременно будет применяться, как один из способов реализации гражданами избирательного права.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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