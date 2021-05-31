Общество

Сыр сулугуни от «Прасковьи Молочковой» появился в продаже в «Пятерочках»

Ассортимент продуктов бренда «Прасковья Молочкова», представленный в магазинах торговой сети «Пятерочка» в Пскове, пополнился новинкой.

Теперь горожане смогут приобрести в «Пятерочках» сыр сулугуни (45% жирность, упаковка 300 г). Стоимость - 189,99 рубля.

Сулугуни от Прасковьи Молочковой очень полезный и вкусный натуральный продукт, содержащий в себе все самое полезное: витамины и микроэлементы. Кальция в сулугуни так много, что его советуют употреблять при остеопорозе, артрите и ревматизме.

Также полезен он детям, ослабленным после болезней, восстанавливающимся после травм людям и беременным женщинам.