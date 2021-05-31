Любовь Романова покидает пост главы администрации Великих Лук 

Глава администрации Великих Лук Любовь Романова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем инстаграм-аккаунте.
Фото: портал «Луки.ру»
Исполняющий обязанности главы городской администрации будет назначен решением Великолукской городской Думы. После этого в соответствии с законодательством, будет проведен конкурс на замещение вакантной должности, отметил Николай Козловский.
В связи с чем Любовь Романова решила покинуть свой пост, не уточняется.